CENTRAL RETAIL CORPORATION : Nomura reste à l'achat

La Central Retail Corporation PCL est une société basée en Thaïlande, qui s'occupe de la vente au détail d'une variété de produits par le biais de divers formats et canaux. Les activités de la société comprennent la mode, la ligne dure et l'alimentation. Son groupe de mode se concentre sur la vente de produits de mode, d'accessoires de costume et d'autres produits allant des marques de luxe aux marques pouvant être utilisées quotidiennement. Son groupe de la ligne dure se concentre sur la vente de produits électroniques, de produits de décoration intérieure et de produits de construction. Son groupe alimentaire se concentre sur la vente de produits alimentaires et de consommation.