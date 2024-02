Central Retail Corporation Public Company Limited (Central Retail) est une société basée en Thaïlande, qui est un détaillant multiformat et multi-catégorie. Les activités de Central Retail sont organisées en trois segments opérationnels : Hardline, Food Products et Fashion. Le segment des produits de consommation courante comprend la décoration intérieure, l'amélioration de l'habitat, les produits électroniques, la papeterie, les fournitures de bureau et les livres électroniques sous des marques telles que Thai Watsadu, BnB home, Power Buy, OfficeMate, B2S et Nguyen Kim Vietnam. Le segment des produits alimentaires fournit une gamme de produits de consommation et de produits que l'on trouve dans les magasins de proximité sous diverses marques de détail, telles que Tops, FamilyMart, Big C / GO !, et Tops Vietnam, go ! Vietnam et Lan Chi Mart Vietnam. Le secteur de la mode de la société propose des vêtements et des accessoires sous des marques de détail telles que Central Department Store, Robinson Department Store, Rinascente Department Store, Supersports et Brandshop.