La SEC américaine propose un plan pour renforcer la résilience des chambres de compensation

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a voté mercredi en faveur d'un plan visant à renforcer la résilience des chambres de compensation en temps utile, comme lors de la frénésie des transactions sur les "mèmes actions" en 2021.

Les chambres de compensation et leur infrastructure sont souvent appelées la plomberie du marché, et se tiennent entre les acheteurs et les vendeurs de chaque transaction, assumant le risque si l'une des parties est en défaut, ou agissent en tant que dépositaires centraux de titres.

La proposition de la SEC s'appuie sur les règles adoptées en 2016 et exigerait des chambres de compensation qu'elles surveillent en permanence l'exposition aux marges et leur donnerait le pouvoir de procéder à des appels de marge intrajournaliers aussi souvent que les circonstances le justifient, a déclaré le régulateur.

Spécifier la surveillance continue de l'exposition intrajournalière, et dans quelles circonstances les appels de marge intrajournaliers seraient effectués, renforcerait la gestion des risques des chambres de compensation et donnerait une plus grande transparence sur la façon dont elles gèrent le risque intrajournalier, a déclaré la SEC.

"Les appels de marge intrajournaliers ont joué un rôle important sur nos marchés dans un passé récent", a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, lors d'une réunion publique de la SEC précédant le vote sur la proposition.

Cela s'est produit lors de la volatilité de janvier 2021, autour de ce que l'on appelle les "mèmes". Nous avons également eu des appels de marge intrajournaliers en mars de cette année, lorsque la volatilité du marché des bons du Trésor a été plus forte qu'au cours des 35 dernières années.

En janvier 2021, un certain nombre d'entreprises ont vu le cours de leurs actions grimper en raison de l'attention des médias sociaux plutôt que de leurs fondamentaux, ce qui a fait des ravages auprès des vendeurs à découvert qui avaient parié contre elles.

Selon la proposition de la SEC, les chambres de compensation devraient également établir des exigences spécifiques dans leurs plans de redressement et de liquidation, notamment en décrivant la manière dont les plans seraient examinés et testés.

"Une plus grande cohérence entre les plans de redressement et de liquidation renforcerait la résilience et la continuité de la plomberie du marché", a déclaré M. Gensler. (Reportage de John McCrank ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)