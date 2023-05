Le conseil d'administration de Centrale del Latte attribue des pouvoirs et nomme des comités

(Alliance News) - Centrale del Latte d'Italia Spa a annoncé mardi que le conseil d'administration a conféré des pouvoirs à la direction générale de la société et a nommé des comités.

La société a confirmé les pouvoirs, déjà attribués dans le cadre du mandat précédent, au président, Angelo Mastrolia, et a nommé Giuseppe Mastrolia vice-président et Stefano Cometto administrateur délégué, confirmant également leurs mandats précédents.

En ce qui concerne les comités, Anna Claudia Pellicelli et Valeria Bruni Giordani ont rejoint le comité de contrôle et des risques ; Anna Claudia Pellicelli, présidente, Valeria Bruni Giordani et Benedetta Mastrolia ont rejoint le comité des nominations et des rémunérations ; et Valeria Bruni Giordani, présidente, et Anna Claudia Pellicelli ont rejoint le comité des transactions avec les parties liées.

Mme Pellicelli a également été nommée "lead independent director".

L'action de la Centrale del Latte d'Italia a clôturé à 2,62 euros par action.

