CentralNic augmente ses bénéfices trimestriels et lance un nouveau programme de rachat d'actions

(Alliance News) - CentralNic Group PLC a déclaré lundi que les bénéfices étaient en hausse au premier trimestre 2023, grâce à des revenus organiques, et la société a annoncé le lancement d'un deuxième programme de rachat d'actions.

CentralNic est une holding de services internet basée à Londres qui développe et gère des places de marché en ligne.

CentralNic a déclaré que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté de 15 % pour atteindre 21,3 millions USD, contre 18,5 millions USD l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de CentralNic a augmenté de 24 % d'un trimestre à l'autre, passant de 156,6 millions USD à 194,9 millions USD.

millions USD. La société a attribué cette croissance aux partenariats clés qui ont été décrochés récemment '...avec les plus grandes entreprises technologiques du monde, notamment Google, Amazon et récemment Microsoft, ce qui témoigne de la force et de la qualité de notre proposition", a déclaré le directeur général Michael Riedl.

Au cours du dernier trimestre, CentralNic a décroché un partenariat avec Microsoft Bing, ce qui a encore stimulé les bénéfices.

Le bénéfice par action de la société au 31 mars a diminué à 1,06 USD, contre 1,53 USD l'année précédente.

Parallèlement, la dette nette de CentralNic a diminué de 14 %, passant de 56,6 millions USD à 49,3 millions USD.

CentralNic a dévoilé un deuxième programme de rachat d'actions, qui prévoit d'acheter 4,0 millions de livres sterling de ses propres actions.

La société a déclaré qu'elle pensait que le programme de rachat reflétait l'approche équilibrée du groupe en matière d'allocation de capital.

Pour ce qui est de l'avenir, le PDG Riedl a déclaré que la société est confiante dans sa capacité à générer des bénéfices de haute qualité et une croissance "forte".

Les actions de CentralNic étaient en baisse de 1,8 % à 112,40 pence chacune lundi midi.

Par Will Neill, journaliste de l'Alliance News

