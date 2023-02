CentralNic réalise une hausse de ses revenus et bénéfices annuels

(Alliance News) - CentralNic PLC a proposé lundi un dividende final de 1,0 pence par action pour 2022, après des augmentations significatives des revenus et des bénéfices.

CentralNic est une holding de services Internet basée à Londres qui développe et gère des places de marché en ligne, permettant aux entreprises d'acheter des abonnements à des noms de domaine pour des sites Web et des courriels, de monétiser leurs sites Web et d'acquérir des clients en ligne.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 77 %, passant de 410,5 millions de dollars en 2021 à 728,2 millions de dollars, tandis que le bénéfice avant impôts a été multiplié par 14,8 millions de dollars, contre 1,6 million de dollars.

"La croissance organique du groupe s'est encore accélérée au cours de la période, grâce aux gains continus de parts de marché de ses parcours clients propriétaires sécurisés par la confidentialité et basés sur l'IA, qui répondent à une opportunité de plusieurs milliards de dollars", a expliqué la société.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est élevé à 86,0 millions USD, soit une augmentation de 86% par rapport aux 46,3 millions USD. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 70%, passant de 11,80 US cents à 20,01 US cents.

Michael Riedl, directeur général de CentralNic, a déclaré : "Bien que nous soyons au début du nouvel exercice financier, nous prévoyons que 2023 sera une autre année de croissance robuste et de rendement pour les actionnaires."

La société a proposé un premier dividende de 1,0 pence par action pour l'année.

Les actions étaient en baisse de 1,8 % à 137,00 pence chacune lundi vers midi à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.