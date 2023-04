CentralNic s'attend à une croissance de ses revenus au premier trimestre, le meilleur de son histoire

(Alliance News) - CentralNic Group PLC a déclaré lundi qu'il s'attendait à une augmentation de 24% en glissement annuel du revenu brut à 194,9 millions de dollars au premier trimestre 2023.

La holding de services internet basée à Londres qui développe et gère des places de marché en ligne a déclaré qu'elle s'attendait à déclarer un revenu net de 45,8 millions de dollars au cours du trimestre, en hausse de 15% par rapport à l'année précédente, et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 21,3 millions de dollars, soit une augmentation de 15%.

La société a déclaré que sa dette nette a été réduite à 49,2 millions de dollars, soit une baisse de 13 % par rapport aux 56,6 millions de dollars au 31 décembre, en raison d'une augmentation de 8,3 % de la trésorerie, qui s'élevait à 102,9 millions de dollars au 31 mars, contre 95,0 millions de dollars trois mois plus tôt.

CentralNic a déclaré que son segment de marketing en ligne continuait à "prospérer", grâce à des partenariats avec des groupes de médias mondiaux de premier plan, y compris le dernier avec Bing de Microsoft Corp.

L'entreprise a déclaré que l'accord permettrait d'élargir son pool de demandes d'annonceurs, tout en proposant "des opportunités d'acquérir des clients à partir d'un ensemble plus large de médias".

L'entreprise a ajouté que l'accord tirerait parti de ses capacités en matière d'IA avec ChatGPT, tout en complétant ses relations avec Google et Yahoo d'Alphabet Inc.

Le directeur général, Michael Riedl, a déclaré : "Je suis ravi d'annoncer l'acquisition de ChatGPT : "Je suis ravi d'annoncer que CentralNic a connu un début d'année exceptionnel, réalisant le meilleur premier trimestre de son histoire. Notre leadership continu dans le secteur et notre réputation d'excellence nous ont permis de décrocher des partenariats clés avec certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, dont Microsoft."

Les actions de CentralNic ont chuté de 3,9 % à 117,82 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.