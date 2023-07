CentralNic Group Plc est une société de solutions Internet basée au Royaume-Uni. La société développe et gère ses propres plates-formes logicielles propriétaires pour la distribution mondiale des noms de domaine. Elle permet à ses groupes de clients d'acheter certains logiciels et services liés aux noms de domaine, tels que des logiciels de courrier électronique, d'hébergement, de monétisation de noms de domaine et de sites web, des outils de protection de la marque en ligne, des outils de marketing et autres. Ses segments comprennent le marketing en ligne et la présence en ligne. Le segment Marketing en ligne crée des parcours clients basés sur l'intelligence artificielle et respectueux de la vie privée qui aident les consommateurs en ligne à faire des choix éclairés. Le segment Présence en ligne exerce ses activités en tant que distributeur mondial de noms de domaine par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires, ainsi qu'en vendant des noms de domaine et des services auxiliaires aux utilisateurs finaux, des services de surveillance pour protéger les marques en ligne, des services techniques et de conseil aux entreprises clientes, et en octroyant des licences pour une plateforme de gestion de registre développée en interne à l'échelle mondiale.

