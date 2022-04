Axpo lance un programme d'investissement dans le renouvelable

Zurich (awp) - Axpo et sa filiale CKW comptent investir à hauteur de 1 milliard de francs suisses d'ici 2030 dans la production d'énergie renouvelable pour fournir de l'électricité pour 165'000 foyers et du chauffage pour 55'000 logements en Suisse.

D'ici huit ans, Axpo vise une capacité de 10 GW dans les parcs solaires et 3 GW pour les sites d'énergie éolienne. "L'accent est mis sur le développement et la construction d'installations, et une partie des installations solaires et des parcs éoliens sera vendue", selon le communiqué paru jeudi.

Par l'intermédiaire des Forces motrices de Suisse centrale (CKW), l'énergéticien de Baden mène six projets de parcs éoliens en Suisse centrale et en Argovie. Quelque vingt turbines seront amenées à produire de l'énergie pour plus de 30'000 foyers. A Lindenberg, les citoyens doivent encore voter sur le projet censé se réaliser en 2023. CKW a signé un accord avec des propriétaires et les autorités pour trois collines dans le canton de Lucerne et réalisé les premières évaluations.

Dans communiqué distinct, CKW indique vouloir réaliser de plus en plus de grandes installations dans les régions alpines, "car celles-ci sont plus efficaces et peuvent même produire plus d'électricité en hiver qu'en été", a déclaré Rafael Mesey, en charge des nouvelles énergies chez l'énergéticien lucernois. Son patron, Martin Schwab a plaidé pour "des conditions cadres acceptables".

ck/vj