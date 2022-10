CKW remanie la direction consacrée à la technique du bâtiment

Zurich (awp) - L'énergéticien CKW (Forces motrices de Suisse centrale) recompose la tête de son segment dévolu aux techniques du bâtiments, face à la demande croissante en photovoltaïque et en mobilité électrique.

Au 1er novembre, Daniel Aecherli prend la tête de l'unité Elektro Luzern et Rainer Lischer dirigera celle intitulée Technics, regroupant la domotique, la sécurité et l'informatique. Daniel Zbinden sera en charge du domaine consacré au photovoltaïque et au thermique, quand Thomas Gisler sera responsable d'Elektro Deutschschweiz, précise le communiqué mardi.

La division de la technique du bâtiment reste dirigée par Linus Gähwiler.

