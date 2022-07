Centric Financial Corporation annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 juin 2022

Centric Financial Corporation a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un revenu net d'intérêts de 9,79 millions de dollars, contre 10,41 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 2,95 millions d'USD, contre 3,6 millions d'USD un an plus tôt. Pour le semestre, le revenu net d'intérêts s'est élevé à 18,91 millions de dollars, contre 20,73 millions de dollars un an plus tôt. Le revenu net s'est élevé à 5,75 millions de dollars, contre 7,23 millions de dollars l'année précédente.