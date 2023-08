CENTRICA : Actualisation du modèle H1 23

Centrica plc est spécialisé dans la distribution de gaz naturel et d'électricité. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - négoce de gaz naturel et d'électricité ; - vente de gaz naturel et d'électricité aux particuliers (British Gas ; n° 1 britannique). Le groupe propose parallèlement des services d'installation et d'entretien de systèmes de chauffage central urbain (n° 1 britannique), de conditionnement d'air et de sécurité ; - exploration et production d'hydrocarbures. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (73,9%), Irlande (6,1%), Amérique du Nord (2,8%), Norvège (1,4%) et autres (15,8%).

Secteur Services multiples aux collectivités