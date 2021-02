Centrica : Credit Suisse reprend un suivi à 'surperformance'

Credit Suisse reprend une couverture sur Centrica avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 70 pence, jugeant que 'le consensus sous-estime à la fois les résultats et le potentiel d'expansion des multiples après la restructuration'.



Ses attentes en termes de BPA pour le groupe énergétique britannique atteignent environ 6,9 pence pour 2022 et environ 7,9 pence pour 2023, des estimations supérieures de 21% et 23% aux consensus respectivement.



'Nous ne prévoyons qu'un ratio dette financière nette sur EBITDA de l'ordre d'une fois pour 2021, pavant la voie pour la reprise des paiements de dividendes avec une activité plus simple et davantage concentrée', ajoute Credit Suisse.



