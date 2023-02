Centrica passe en perte statutaire mais le bénéfice ajusté grimpe en flèche

(Alliance News) - Centrica PLC a annoncé jeudi qu'elle passait à une perte statutaire en 2022 en raison d'une réévaluation et de coûts d'exploitation plus élevés, mais le bénéfice ajusté a triplé grâce à une hausse de 84 % du chiffre d'affaires.

Le propriétaire de British Gas, basé à Windsor, en Angleterre, a révélé une perte avant impôts de 240 millions GBP en 2022, contre un bénéfice de 954 millions GBP en 2021. Les recettes ont bondi de 84 %, passant de 18,30 milliards de GBP à 33,64 milliards de GBP.

Le passage à une perte est dû à des réévaluations après impôts, a déclaré Centrica, reflétant en grande partie la réévaluation des positions de couverture de l'approvisionnement en énergie au Royaume-Uni en raison de la chute des prix de gros du gaz et de l'électricité vers la fin de l'année. Le coût de la réévaluation et du règlement des contrats énergétiques dérivés a explosé, passant de 434 millions de GBP en 2021 à 8,48 milliards de GBP en 2022.

En outre, les coûts d'exploitation ont été multipliés par quatre en 2022, passant de 572 millions de GBP à 2,38 milliards de GBP.

Toutefois, le bénéfice d'exploitation ajusté a triplé, passant de 948 millions de GBP à 3,31 milliards de GBP, grâce à la hausse des revenus.

"La crise de l'énergie et les pressions du coût de la vie ont créé un environnement difficile pour les clients et les communautés, mais nous avons été en mesure de fournir une stabilité et un soutien indispensables", a déclaré Centrica.

"Nous avons investi 75 millions de livres sterling pour soutenir nos clients de l'énergie en 2022, ce qui est supérieur au bénéfice après impôt de 8 livres sterling par client réalisé par British Gas Energy. Alors que les clients peuvent voir un certain soulagement étant donné la récente détente des prix, il reste clair que certains continueront à avoir besoin d'aide et nous ferons ce que nous pouvons pour les soutenir dans l'année à venir."

Au début du mois, British Gas a été mis sous pression pour son traitement des clients "vulnérables" qui ont dû faire face à des collecteurs de dettes installant de force des compteurs à prépaiement dans leurs maisons.

Le ministre britannique de l'énergie, Graham Stuart, a demandé à Centrica d'esquisser d'urgence des "réparations" pour les "clients maltraités", tandis que le régulateur Ofgem a appelé à "des actions, pas des paroles chaleureuses".

Ofgem a ordonné à toutes les sociétés d'énergie domestique de suspendre le système d'installation forcée de compteurs à prépaiement, tandis que le secrétaire d'État aux affaires Grant Shapps a qualifié cette pratique de "scandaleuse". Depuis le 3 février, il est interdit à British Gas d'installer de force des compteurs à prépaiement.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, quant à lui, a bondi à 3,99 milliards de GBP, contre 1,85 milliard de GBP en 2021.

Centrica a respecté les prévisions qu'elle avait données en janvier. Le bénéfice ajusté par action en 2022 a bondi à 34,9 pence contre 4,1 pence il y a un an, alors qu'elle avait prévu une croissance plus que sept fois supérieure à 30 pence.

Les liquidités nettes détenues sont tombées à 1,31 milliard GBP, contre 1,61 milliard GBP. La société estimait la trésorerie nette à plus de 1 milliard GBP, sans donner de fourchette.

Centrica a ajouté qu'elle avait l'intention d'étendre son programme de rachat existant de 250 millions de GBP, annoncé en novembre, de 300 millions de GBP supplémentaires. Cela se traduirait par le rachat par Centrica de 10 % de son capital social, a déclaré la compagnie d'électricité.

La société a proposé un dividende de 2,0 pence pour l'ensemble de l'année, contre aucun en 2021.

Pour l'avenir, Centrica a déclaré que pour son unité Optimisation, elle ne prévoit pas que les conditions de 2022 se répètent en 2023. Pour l'unité Upstream Infrastructure, Centrica a déclaré que les prix de gros, bien qu'en baisse par rapport au sommet de 2022, étaient à des niveaux historiquement élevés. "Avec la fin des couvertures, nous nous attendons à voir des prix capturés plus élevés dans nos activités de production de gaz et de nucléaire, même si les bénéfices seront considérablement impactés d'une année sur l'autre par la mise en œuvre de prélèvements supplémentaires en amont", a-t-il déclaré.

Les actions Centrica étaient en hausse de 4,4% à 102,85 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

