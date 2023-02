L'Ofgem lance une enquête sur British Gas, propriété de Centrica.

(Alliance News) - Ofgem a annoncé un "examen complet, indépendant et de grande envergure" de British Gas, filiale de Centrica PLC, après qu'il a été révélé que ses sous-traitants s'introduisaient dans des maisons pour installer des compteurs à prépaiement.

L'enquête sur British Gas examinera si l'entreprise a pris toutes les mesures requises dans le cadre de sa licence pour aider les clients domestiques à rembourser leurs dettes avant d'installer un compteur à prépaiement ou de les déconnecter.

Elle examinera également si British Gas et toute personne travaillant pour le fournisseur ont évalué si la "capacité mentale et/ou l'état psychologique d'un client est tel que l'installation d'un compteur à prépaiement serait gravement traumatisante pour un client et aggraverait considérablement son état".

En outre, elle enquêtera sur la question de savoir si les personnes travaillant à la pose des compteurs pour British Gas avaient les compétences nécessaires, y compris la capacité d'évaluer la capacité mentale et l'état psychologique du client sur le pas de la porte, et si elles étaient "aptes et appropriées" pour entrer dans les maisons des clients.

Le directeur général du régulateur, Jonathan Brearley, a déclaré à l'émission Today de la BBC Radio 4 : "Il est clair que quelque chose a mal tourné chez British Gas et ce que nous annonçons aujourd'hui est un examen complet, indépendant et de grande envergure de ce qui s'est passé là-bas."

Il a déclaré qu'une enquête distincte lancée en janvier évaluera si les règles ont été respectées.

Il a ajouté : "Pour être clair, si nous constatons que ces règles n'ont pas été suivies, ces entreprises seront obligées de réparer et cela signifie très probablement qu'elles devront remettre le compteur en état, qu'elles devront payer des compensations et si c'est systématique, il y aura des amendes pour ces entreprises."

Les investigations d'Ofgem font suite à la mise sous les projecteurs de la question après qu'une enquête du journal The Times ait révélé que des sous-traitants de British Gas s'introduisaient par effraction chez des clients, y compris des personnes handicapées et des malades mentaux, pour installer les compteurs.

Tous les fournisseurs se sont ensuite engagés à ne plus installer de force des compteurs à prépaiement dans tous les foyers, et pas seulement ceux des clients vulnérables, jusqu'à la fin du mois de mars.

Mardi, l'Ofgem a présenté ses prochaines étapes dans le cadre de l'examen des compteurs à prépaiement de British Gas et de l'examen plus large des compteurs à prépaiement "pour soutenir et protéger les clients de l'énergie lorsque les fournisseurs installent des compteurs à prépaiement de force ou par le biais d'un commutateur à distance".

M. Brearley a également demandé à tous les fournisseurs de profiter de la pause dans les installations pour passer en revue toutes leurs récentes installations de compteurs à prépaiement forcés et commutés à distance, et de considérer si certaines doivent être annulées, et une compensation proposée lorsque les règles strictes n'ont pas été respectées.

Brearley a déclaré : "En raison de la flambée sans précédent des prix de l'énergie, les ménages de tout le pays doivent faire face à des factures d'énergie importantes, ce qui signifie que beaucoup d'entre eux se retrouvent endettés et sont contraints d'utiliser des compteurs à prépaiement.

"Je suis préoccupé par la façon dont les clients, qui se trouvent déjà dans une situation difficile, sont traités lorsque les fournisseurs les obligent à utiliser des compteurs à prépaiement. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons présenté des détails supplémentaires sur les deux enquêtes, l'une sur British Gas pour des violations potentielles qui ont été alléguées, indiquant que quelque chose a très mal tourné chez British Gas, et l'autre sur les PPM de tous les fournisseurs pour évaluer s'il s'agit d'un cas isolé.

"Les règles et règlements sont clairs : l'installation de PPM forcés ne doit être effectuée qu'en dernier recours et uniquement lorsqu'il est sûr et possible de le faire. Nous attendons des fournisseurs qu'ils traitent les clients avec compassion et professionnalisme et ceux qui exécutent un mandat doivent tenir compte de ce qu'ils trouvent lorsqu'ils visitent un domicile et interrompre l'installation s'ils constatent un risque pour la sécurité. Lorsque cela ne s'est pas produit, nous demanderons des comptes aux fournisseurs.

"Toutefois, je dis aux fournisseurs de ne pas attendre le résultat de nos examens et d'agir dès maintenant pour vérifier que les PPM ont été installés de manière appropriée, et si les règles ont été enfreintes, de proposer aux clients une annulation des installations et des paiements compensatoires le cas échéant. Des amendes seront également émises par l'Ofgem si le problème s'avère être systémique.

"Nous prenons cette question très au sérieux et les clients doivent être rassurés : lorsque les règles ont été enfreintes, l'Ofgem agira."

Les fournisseurs sont autorisés à demander aux tribunaux un mandat pour entrer au domicile d'un client qui n'a pas payé ses factures et n'a pas pris contact avec son fournisseur.

Les actions Centrica étaient en hausse de 0,2% à 104,10 pence chacune, mardi matin à Londres.

Par Josie Clarke, correspondante PA pour les affaires de consommation

Association de la presse : Finance

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.