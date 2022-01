L'entreprise britannique Octopus Energy s'empare d'une part plus importante du marché de détail de l'énergie.

Octopus a enregistré des revenus de fourniture d'énergie de 1,9 milliard de livres (2,6 milliards de dollars) au 30 avril 2021, contre 1,2 milliard à la même période l'année précédente, alors que sa base de clients a augmenté à 2,1 millions, a-t-il déclaré dans ses résultats annuels samedi.

La société privée, qui fait partie du groupe Octopus Energy, compte désormais plus de trois millions de clients, ce qui la place au cinquième rang des détaillants en énergie au Royaume-Uni, après British Gas (Centrica), OVO Energy, E.ON et EDF Energy (EDF).

Octopus a affiché une perte d'exploitation de près de 85 millions de livres l'année dernière, contre une perte de près de 50 millions en 2020, ce qui, selon elle, reflète un réinvestissement continu.

Après avoir retiré les coûts d'acquisition de clients et les éléments exceptionnels, la perte était d'environ 1 million de livres, a-t-elle ajouté.

Les prix du gaz naturel et de l'électricité en Europe ont grimpé en flèche cette année, les économies ayant rouvert après les blocages du COVID-19 et la forte demande de gaz naturel liquéfié en Asie ayant fait baisser les approvisionnements vers l'Europe.

Plus de 25 fournisseurs britanniques ont fait faillite depuis le début de l'année 2021 en raison de la hausse des prix de gros du gaz et de l'électricité, d'une mauvaise couverture des ventes à terme d'électricité et parce qu'un plafonnement des prix les empêchait de répercuter la hausse des coûts sur les clients, obligeant des millions de ménages à se tourner vers de nouveaux fournisseurs.

"La société s'attend à subir des pertes d'environ 100 millions de livres sterling, car elle absorbe l'impact de la crise énergétique au nom des clients", a déclaré Octopus Energy Group dans un communiqué.

Octopus Energy Ltd, qui fournit du gaz et de l'électricité renouvelable, a déclaré suivre une politique de couverture sophistiquée, en prenant des engagements à terme pour la livraison d'électricité et de gaz pour chaque client qui est acquis ou renouvelé sur un contrat à prix fixe.

Les fournisseurs traditionnels couvrent les besoins de leurs clients bien à l'avance, mais certains des plus petits acteurs ont évité cette stratégie afin de bénéficier d'une plus grande flexibilité en matière de prix pour essayer de profiter de l'arbitrage entre les prix de gros et de détail.

Octopus Energy Group, soutenu par Octopus Investments, a déclaré avoir réduit de moitié sa perte d'exploitation dans l'ensemble du groupe, qui est passée de 63 millions de livres en 2020 à 31 millions de livres l'année dernière.

Les revenus du groupe ont augmenté de 62 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2 milliards de livres, en raison de la croissance de l'approvisionnement en énergie et des licences de sa plateforme logicielle et technologique, Kraken.

Il a également déclaré avoir acquis Plm nergie, une start-up française qui s'occupe actuellement de près de 100 000 comptes énergétiques, des clients de détail aux grandes entreprises en passant par les collectivités locales.

(1 $ = 0,7453 livre)