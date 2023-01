Le propriétaire de British Gas, Centrica, relève ses perspectives et nomme O'Brien au poste de directeur financier.

(Alliance News) - Centrica PLC a relevé jeudi ses perspectives suite à une "forte performance opérationnelle" récente, et a nommé un ancien trésorier de Shell PLC comme nouveau directeur financier à partir de mars.

Le propriétaire de British Gas prévoit maintenant de déclarer un bénéfice par action ajusté supérieur à 30 pence pour 2022. En novembre, il prévoyait un BPA ajusté dans le haut de la fourchette des analystes sell-side de 15,1 pence à 26,0 pence. Le BPA ajusté des activités poursuivies en 2021 s'est élevé à seulement 4,1 pence.

"La disponibilité des actifs d'infrastructure et les volumes sont restés bons, et nous avons enregistré des performances d'optimisation de plus en plus fortes", a déclaré Centrica.

Entre-temps, la société a nommé Russell O'Brien au poste de directeur financier, en remplacement de Kate Ringrose à partir du 1er mars. Ringrose quittera son poste à la fin du mois de février mais devrait rester chez Centrica jusqu'à la fin de 2023 "après une transition ordonnée". O'Brien était dernièrement trésorier chez Shell. Il a également occupé un "certain nombre de rôles de directeur financier senior" chez la major pétrolière, a ajouté Centrica.

Centrica prévoit de publier ses résultats pour 2022 le 16 février.

L'action Centrica était en hausse de 5,1% à 96,52 pence pièce à Londres jeudi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

