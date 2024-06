Centrus Energy Corp. est un fournisseur de composants de combustible nucléaire et de services pour l'industrie de l'énergie nucléaire. Ses segments comprennent l'uranium faiblement enrichi (UFE) et les solutions techniques. Son secteur UFE fournit divers composants de combustible nucléaire à des clients commerciaux à partir de son réseau mondial de fournisseurs. Le segment UFE se compose de deux éléments : l'UFE et l'hexafluorure d'uranium naturel. Il fournit de l'uranium faiblement enrichi et ses composants à des compagnies d'électricité nationales et internationales qui l'utilisent dans des réacteurs nucléaires du monde entier. L'UFE provient de sources multiples, notamment de ses stocks, de contrats d'approvisionnement à moyen et long terme et d'achats au comptant. Elle vend également de l'hexafluorure d'uranium naturel et, occasionnellement, des concentrés d'uranium. Le segment des solutions techniques fournit des services avancés d'ingénierie, de conception et de fabrication à des clients des secteurs public et privé. Il déploie des capacités d'enrichissement de l'uranium et d'autres capacités nécessaires à la production de combustible nucléaire avancé pour alimenter les réacteurs existants dans le monde entier.

Secteur Uranium