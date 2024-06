Centuri Holdings, Inc. a annoncé que Bill Fehrman quittera son poste de président pour prendre celui de PDG d'American Electric Power. Il restera président de Centuri jusqu'au 31 juillet 2024. Le conseil d'administration de Centuri a nommé Paul Caudill, ancien PDG de NV Energy, conseiller principal du PDG et ancien membre du conseil consultatif de Centuri, pour lui succéder en tant que président par intérim.

En outre, M. Fehrman restera au conseil d'administration de Centuri jusqu'à ce que la société se dote d'un PDG permanent. M. Caudill a joué un rôle de consultant auprès de Centuri en tant que conseiller principal du PDG depuis janvier 2024. Il a également siégé au conseil consultatif de Centuri Group, Inc. de septembre 2018 à janvier 2024.

M. Caudill est actuellement Chief Utility Solutions Officer et membre du conseil consultatif de BrightNight, un producteur indépendant d'énergie renouvelable desservant des clients aux États-Unis et en Asie-Pacifique. Avant BrightNight, M. Caudill a été PDG de NV Energy, Inc. une filiale de Berkshire Hathaway Energy, de 2013 à 2019. M. Caudill a rejoint Berkshire Hathaway Energy en janvier 2012 en tant que président de MidAmerican Solar, LLC, une filiale non réglementée, où il a dirigé le développement, la construction et l'exploitation de deux des centrales solaires les plus importantes au monde à l'époque.

Avant de rejoindre Berkshire Hathaway Energy, M. Caudill a occupé des postes de direction au sein d'entreprises de premier plan dans les secteurs des énergies renouvelables et alternatives. M. Caudill possède une vaste expérience de l'exploitation des centrales nucléaires commerciales et a bénéficié d'opportunités de formation et de développement de carrière au sein de Bechtel Power Corporation, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de l'ingénierie, de la construction et de la gestion de projets. M. Caudill a précédemment siégé aux conseils d'administration de NV Energy, Inc, Nevada Power Company, Sierra Pacific Power Company, NV Energy.

M. Caudill est titulaire d'une licence en gestion publique de l'université de l'Arizona et d'un MBA de la Kellogg School of Graduate Management de l'université Northwestern.