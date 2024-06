Centuria Capital Group est un gestionnaire d'investissement spécialisé basé en Australie. La société propose une gamme de produits et de services aux investisseurs, aux conseillers et aux détenteurs de titres. La société offre une gamme d'opportunités d'investissement, y compris des fonds immobiliers cotés et non cotés, ainsi que des obligations d'investissement fiscalement avantageuses. Ses principales activités sont la commercialisation et la gestion de produits d'investissement, notamment des fonds d'investissement immobilier et des obligations d'investissement de sociétés amies, ainsi que des co-investissements dans des fonds d'investissement immobilier. Ses segments comprennent la gestion de fonds immobiliers, les co-investissements, les développements, le financement de l'immobilier et du développement, la gestion d'obligations d'investissement et l'entreprise. Le secteur de la gestion de fonds immobiliers gère des fonds immobiliers cotés et non cotés. Le segment des développements gère les projets de développement et l'achèvement des développements immobiliers structurés, qui couvrent des secteurs allant des bureaux commerciaux, de l'industrie, de la santé jusqu'à l'utilisation mixte résidentielle.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds