Centuria Industrial REIT est un fonds d'investissement immobilier basé en Australie. L'activité principale de la société est l'investissement dans des propriétés industrielles en Australie. Son portefeuille d'actifs industriels est situé dans des zones urbaines dans toute l'Australie. L'objectif d'investissement de la société est de constituer un portefeuille d'actifs industriels de qualité afin de générer des revenus et une croissance du capital pour les investisseurs. Son portefeuille comprend environ 88 actifs industriels adaptés. Les actifs sont situés sur des sites clés et à proximité d'infrastructures importantes. Son portefeuille de biens d'investissement comprend notamment Telstra Data Centre, 207-219 Browns Rd, 324-332 Frankston-Dandenong Rd, 159 & 169 Studley Court, 346 Boundary Road, 85 Fulton Drive, 9 Fellowes Ct, 56-88 Lisbon Street, 8 Hexham Place, 60-80 Southlink St, 310 Spearwood Ave, 23-41 Galway Ave, 32-54 Kaurna Ave, 8 Lexington Dr, et 52-74 Quarry Rd. Son gestionnaire est Centuria Property Funds No. 2 Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial