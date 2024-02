Centuria Office REIT (le fonds) est un fonds d'investissement immobilier de bureaux basé en Australie. Le fonds détient un portefeuille d'actifs de bureaux de qualité situés dans les principaux sous-marchés d'Australie. La fiducie se spécialise dans les secteurs de l'immobilier, notamment l'industrie, la santé, les bureaux décentralisés, l'agriculture, le commerce de détail de grande taille, le commerce de détail de produits de consommation courante et le financement immobilier. Sa gamme de produits d'investissement comprend des fonds immobiliers cotés et non cotés sur les marchés de la dette et des actions. En outre, elle propose des options d'obligations d'investissement. Elle possède un portefeuille géographiquement diversifié de plus de 23 actifs de qualité d'une valeur de 2,3 milliards de dollars. Le portefeuille est principalement exposé aux marchés de bureaux métropolitains et proches des villes. Son portefeuille immobilier comprend 8 Central Ave, South Eveleigh ; 201 Pacific Hwy, St Leonards ; 9 Help St, Chatswood ; 77 Market, St Wollongong, et 203 Pacific Hwy, St Leonards. Son gestionnaire est Centuria Property Funds Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial