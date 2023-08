Century Aluminum Company est un producteur mondial d'aluminium de première fusion et exploite des installations de réduction de l'aluminium, ou fonderies. La société exerce ses activités aux États-Unis et en Islande. Les installations de réduction de l'aluminium primaire de la société produisent des produits d'aluminium primaire. La capacité de production annuelle de la société est d'environ 1 016 000 tonnes par an (tpa). En plus de ses actifs d'aluminium primaire, elle possède une installation de production d'anodes de carbone située aux Pays-Bas (Vlissingen). Les anodes de carbone sont consommées dans la production d'aluminium primaire. Flessingue fournit des anodes de carbone à sa fonderie d'aluminium de Grundartangi, en Islande. Chacune de ses fonderies d'aluminium aux États-Unis produit des anodes dans ses propres installations. Grâce à sa ligne de produits Natur-Al, elle fournit des produits d'aluminium à faible teneur en carbone.

