Century Communities, Inc. est un constructeur de maisons, proposant des maisons neuves sous les marques Century Communities et Century Complete. Ses segments comprennent l'Ouest, la Montagne, le Texas, le Sud-Est et Century Complete. Il est engagé dans tous les aspects de la construction de maisons, y compris l'acquisition, l'autorisation et le développement de terrains, ainsi que la construction, le marketing et la vente de maisons à un éventail d'acheteurs. Ses activités de construction de logements portent sur le développement, la conception, la construction, la commercialisation et la vente de maisons unifamiliales attenantes et indépendantes dans environ 18 États. Sa marque Century Communities propose une gamme de profils d'acheteurs, y compris les acheteurs de maisons d'entrée de gamme, les acheteurs qui déménagent pour la première et la deuxième fois, et les acheteurs de maisons de style de vie, et offre à ses acheteurs la possibilité de personnaliser leurs maisons grâce à certaines options et à des possibilités d'amélioration. Sa marque Century Complete cible les acheteurs débutants, vend principalement des maisons par l'intermédiaire de studios de vente et d'Internet, et n'offre pas d'options ou de possibilités d'amélioration.

Secteur Construction de logements