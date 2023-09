Century Communities, Inc. a révélé que sa marque Century Complete est maintenant ouverte à la vente à Somerton, la nouvelle communauté de la société située à quelques minutes du centre-ville de Lexington, avec un accès rapide aux centres de Piedmont Triad comme Winston-Salem, Greensboro et High Point via l'I-285 et l'I-85. Disponibles par le biais du processus d'achat de maison en ligne de Century Complete, les nouvelles maisons de Somerton se vendent actuellement à partir de 200 $ ? offrant une sélection exceptionnelle de maisons unifamiliales à deux étages avec des aménagements contemporains à aire ouverte et des caractéristiques incluses telles que des appareils électroménagers en acier inoxydable, des comptoirs en granit et des armoires blanches. EN SAVOIR PLUS SUR SOMERTON : Vente à partir de 200 $ : Somerton offre un emplacement de choix à proximité des centres culturels et des centres d'affaires du centre-ville de Lexington et de la région de Piedmont Triad.

Réputée pour son charme de petite ville, Lexington s'enorgueillit de son barbecue mondialement connu, de l'histoire de NASCAR, de ses beaux-arts et de ses entreprises locales florissantes : 39 terrains ; plans à deux étages ; 3 à 4 chambres à coucher, 2,5 à 3 salles de bains, garages à deux baies ; 1 566 à 2 014 pieds carrés ; proximité de l'I-285 et de l'I-85, offrant un accès rapide à Winston-Salem et à Greensboro. PLUS DE COMMUNAUTÉS EN CAROLINE DU NORD : Scarlett Ridge | Winston-Salem : Vente à partir de 200 $ : Dernière opportunité ; Maisons individuelles ; Plans à deux étages ; 4 chambres à coucher, 3 salles de bains, garages à deux baies ; 1,774 à 2,014 pieds carrés ; Proximité de l'I-285 et de l'I-40.