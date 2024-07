Century Communities, Inc. se consacre au développement, à la conception, à la construction, au marketing et à la vente de maisons unifamiliales attenantes ou non. La société est également impliquée dans l'autorisation et le développement des terrains sous-jacents. Ses activités de construction de maisons sont organisées en cinq segments : Ouest, Montagne, Texas, Sud-Est et Century Complete. La société construit et vend sous les marques Century Communities et Century Complete. Sa marque Century Communities offre une gamme de profils d'acheteurs, y compris les acheteurs de maisons d'entrée de gamme, les acheteurs qui déménagent pour la première et la deuxième fois, et les acheteurs de maisons de style de vie, et offre à ses acheteurs la possibilité de personnaliser leurs maisons par le biais de certaines options et de choix d'améliorations. Sa marque Century Complete cible les acheteurs d'entrée de gamme et vend principalement des maisons par l'intermédiaire de studios de vente et d'Internet. Elle opère également dans 18 États et plus de 45 marchés à travers les États-Unis et offre des services de titres de propriété, d'assurance et de prêt dans certains marchés.

Secteur Construction de logements