Century Communities, Inc. a annoncé que sa marque Century Complete a ouvert une nouvelle communauté - Buffalo Creek - à Union, SC, située à proximité d'autres communautés Century Complete à Spartanburg, Boiling Springs et Gaffney. Buffalo Creek propose une gamme polyvalente de maisons unifamiliales pour répondre à une grande variété de besoins et de styles de vie, avec des aménagements modernes à aire ouverte et un accès rapide à l'école primaire Buffalo et à la rue principale d'Union. La communauté apporte plus de 125 nouveaux terrains à l'Upstate de la Caroline du Sud, aidant à répondre au besoin du marché pour plus de maisons de qualité.

En vente actuellement : Buffalo Creek | Union, SC : Maisons neuves à partir de 200 $ ; 125 sites de maisons unifamiliales ; Plans d'étage de type ranch et à deux étages ; 3 à 4 chambres à coucher, 2 à 3 salles de bains, garages à deux baies ; Jusqu'à 2 014 pieds carrés ; Certains plans comprennent des études, des patios couverts et des espaces flexibles ; Emplacement de choix à distance de marche de l'école primaire Buffalo et à 25 milles de Spartanburg. Emplacement : Buffalo-West Springs Highway & Times Boulevard Union, SC.