Century Textiles and Industries Limited est une société basée en Inde, qui se consacre principalement à la fabrication de textiles, de ciment, de pâte à papier et de papier, ainsi qu'à l'immobilier. La société opère à travers quatre segments : Textiles, Pâtes et Papiers, Immobilier et Autres. Le segment des textiles comprend le filament de viscose et le fil de pneu (rayonne). Le secteur des pâtes et papiers comprend la pâte à papier, le papier d'écriture et d'impression, le papier hygiénique et le carton d'emballage multicouche. Le secteur immobilier comprend les propriétés louées et le développement immobilier. Le segment Autres comprend les salines et les produits chimiques. Les filiales de la société comprennent Birla Estates Private Limited, Birla Century Exports Private Limited, Birla Century International LLC, Avarna Projects LLP, Birla Tisya LLP et Birla Arnaa LLP. Birla Tisya LLP exerce des activités dans le domaine de l'immobilier.

