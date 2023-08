Century Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement de thérapies allogéniques transformatrices à base de cellules souches pluripotentes (iPSC), de cellules tueuses naturelles (NK) et de cellules T, afin de créer des produits pour le traitement des tumeurs solides et des hémopathies malignes. Sa technologie Allo-Evasion est destinée à empêcher le rejet des produits cellulaires par le système immunitaire de l'hôte, et ses capacités de fabrication sont destinées à minimiser le risque de développement et d'approvisionnement des produits. Le pipeline de la société comprend CNTY-101, CNTY-103, CNTY-102 et CNTY-104. Le produit candidat principal de la société, CNTY-101, est destiné à cibler le lymphome à cellules B. CNTY-103 est conçu pour traiter le glioblastome. CNTY-102 est conçu pour améliorer encore le traitement des tumeurs malignes à cellules B. CNTY-104, est développé pour traiter la leucémie myéloïde aiguë (LMA). En plus de ses programmes, la société est aussi activement engagée dans un certain nombre de programmes de découverte à un stade plus précoce.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale