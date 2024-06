Century Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement de thérapies cellulaires allogéniques transformatrices afin de créer des produits pour le traitement des tumeurs solides et des hémopathies malignes dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. La société a créé une plateforme de thérapie cellulaire allogénique qui comprend des cellules souches pluripotentes induites (iPSC), un savoir-faire en matière de différenciation pour générer des cellules effectrices immunitaires à partir d'iPSC, ou des cellules dérivées d'iPSC, des répétitions palindromiques courtes et régulièrement espacées, pour incorporer de multiples transgènes et supprimer des gènes cibles. Les produits candidats de la société comprennent CNTY-101, CNTY-102, CNTY-107, CNTY-104 et CNTY-106. Son produit CNTY-101 est axé sur le ciblage de CD19 pour le traitement des lymphomes à cellules B récidivants et réfractaires. CNTY-102 cible CD19 + CD22 dans le traitement des lymphomes à cellules B récidivants et réfractaires et d'autres tumeurs malignes à cellules B. CNTY-107 est utilisé dans le traitement des tumeurs solides exprimant la Nectine-4. CNTY-106 est un programme de collaboration multi-spécifique pour le myélome multiple.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale