CEPS PLC est une société de portefeuille basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans l'acquisition de participations dans des sociétés entrepreneuriales en pleine croissance. Les secteurs d'activité de la société comprennent Aford Awards, Friedman's et Hickton Group. Le segment Aford Awards est une entreprise de trophées sportifs et de gravure. Ses produits comprennent des trophées, des coupes de trophées, des médailles et des récompenses en cristal pour les soirées de remise de prix de fin de saison, les soirées de présentation, les événements sportifs et les conférences d'affaires. Son segment Friedman's opère en tant que transformateur et distributeur de lycra spécialisé, notamment Milano International (sous le nom de Milano Pro-Sport), un concepteur et fabricant de justaucorps. Son segment Hickton Group se compose de Hickton Consultants, BRCS, Cook Brown, Morgan Lambert et Qualitas Compliance, et fournit des services au secteur de la construction. Il opère principalement au Royaume-Uni.

Secteur Services Financiers