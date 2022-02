Cepton, Inc. va sonner la cloche d'ouverture du Nasdaq aujourd'hui

Cepton, Inc. (Nasdaq : CPTN), un innovateur de la Silicon Valley, et leader des solutions lidar MMT® haute performance, a annoncé que la Société allait sonner la cloche lors de la cérémonie d’ouverture au Nasdaq aujourd’hui, jeudi 17 février 2022, à 9 h 15, heure de l’Est.

L’entrée en bourse de Cepton sur le Nasdaq Capital Market date du 11 février 2022. Pour célébrer cette étape clé, le PDG et cofondateur de Cepton, le Dr Jun Pei, sonnera la cloche d’ouverture aux côtés du directeur technique et cofondateur, le Dr Mark McCord, et des co-PDG du partenaire SPAC de la Société, Growth Capital Acquisition Corp., George Syllantavos et Akis Tsirigakis. Ils seront également rejoints par plusieurs membres de l’équipe de Cepton et des représentants de partenaires stratégiques, d’investisseurs et de conseillers.

« Sonner la cloche du Nasdaq aujourd’hui, marque non seulement l’ouverture des marchés pour la journée, mais également l’inauguration d’une nouvelle ère d’innovation, tournée vers l’objectif de faire du lidar une technologie de capteur automobile grand public », a déclaré le Dr Jun Pei, PDG de Cepton. « Je suis ravi d’être rejoint en présentiel et en virtuel par mes talentueux collègues et les personnes qui nous ont soutenus à toutes les étapes de la croissance de Cepton. Notre parcours en tant qu’entreprise publique me remplit d’enthousiasme, et nous restons fidèles à notre mission d’offrir à tous des transports sûrs et autonomes. »

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Basée dans la Silicon Valley, Cepton est une société novatrice qui conçoit des solutions lidar destinées aux applications de l’automobile (ADAS/AV), des villes intelligentes, des espaces intelligents ainsi qu’aux applications industrielles intelligentes. Grâce à sa technologie brevetée Micro Motion Technology (MMT®), Cepton entend démocratiser le lidar et parvenir à une approche équilibrée entre performance, coût et fiabilité, tout en permettant des solutions de perception 3D évolutives et intelligentes dans tous les secteurs.

Cepton a remporté le plus grand marché connu de production en série de lidars ADAS de l’industrie à ce jour, basé sur le nombre de modèles de véhicules attribués, à l’appui du programme Ultra Cruise de General Motors. Cepton est également engagée auprès de tous les autres FEO figurant parmi les dix premiers mondiaux.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plusieurs décennies d’expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d’imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton est basée à San José, en Californie, et possède un centre d’excellence à Troy, dans le Michigan, qui fournit un support local à la région métropolitaine de Detroit où se trouvent de nombreux FEO et fournisseurs de niveau 1. Cepton est également présente en Allemagne, au Canada, au Japon, en Inde et en Chine, au service d’une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com, et suivez Cepton sur Twitter et LinkedIn.

