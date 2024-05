Le contrat de développement clé vise à lancer l’exécution d’un nouveau programme OEM

Cepton, Inc. (« Cepton » ou la « Société ») (Nasdaq : CPTN), entreprise innovatrice basée dans la Silicon Valley, cheffe de file des solutions lidar de haute performance pour les applications automobiles et les infrastructures intelligentes, a annoncé aujourd’hui la signature d’un important accord de services d’ingénierie (l’« Accord ») avec son actionnaire actuel et partenaire de niveau 1 à long terme du secteur automobile, KOITO MANUFACTURING CO, LTD. (« Koito ») (TSE : 7276) le 9 mai 2024.

The contract will fuel Cepton’s customer-specific product development and program execution efforts for its near-range lidar. © Cepton, Inc.

Selon les termes de l’accord, Koito fournira à Cepton des services d’ingénierie dont les honoraires s’élèveront à un total de 10 millions de dollars au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2024, afin de soutenir un programme OEM mondial majeur récemment remporté par Cepton et Koito.

L’accord dynamisera les efforts de Cepton en matière de développement de produits répondant aux spécifications des clients et d’exécution de programmes pour ses lidars à courte portée, qui devraient être déployés dans le cadre du programme OEM susmentionné ainsi que par de nombreux autres clients équipementiers, afin d’offrir des capacités de conduite autonome de niveau 4 adaptées à différents cas d’utilisation sur route et hors route.

« Cet accord passé avec Koito intervient au moment crucial où Cepton se prépare à réaliser son nouveau programme OEM », a déclaré le Dr Jun Pei, PDG et cofondateur de Cepton. « Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec Koito afin de faire progresser l’adoption du lidar dans les cas d’utilisation automobile où la sécurité est critique. Cela illustre bien la vision commune de Cepton et de Koito, qui est d’ouvrir la voie à une autonomie déployée en toute sécurité. »

M. Michiaki Kato, président de Koito, a confié pour sa part : « En plus de réaffirmer la confiance de Koito dans les solutions lidar innovantes de Cepton, cet accord souligne l’engagement inébranlable de Koito envers l’industrialisation de technologies de pointe qui devraient donner un nouveau visage à l’avenir de la mobilité, tout en s’alignant sur notre vision qui est d’“éclairer la voie pour un avenir durable pour tous”. »

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions de la règle refuge de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs sont identifiables à l’utilisation de mots tels que « estimation », « objectif », « prévoir », « projeter », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler », « jalon », « conçu pour », « proposé », les conjugaisons au futur, ou d’autres expressions similaires qui prédisent ou impliquent des événements, tendances, termes et/ou conditions futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Cepton avertit les lecteurs du présent communiqué de presse que ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors du contrôle de Cepton, et qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats attendus et les résultats réels. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant : les conditions finales de l’accord entre Cepton et Koito et, en conséquence, le fait que le contrat de Koito avec l’équipementier mondial puisse différer des attentes de Cepton, y compris en ce qui concerne le volume et le calendrier, ou la possibilité que l’accord puisse être résilié ou ne pas donner lieu à un accord de partenariat à long terme ; les attentes de Cepton concernant sa capacité à atteindre des jalons applicables, et le moment de la réalisation desdits jalons ; le montant des honoraires de services d’ingénierie qui seront générés par les flux de travail relatifs au programme OEM, ainsi que les attentes de Cepton relatives à la non-annulation de ces flux de travail par Koito avant la réalisation de tous les jalons applicables. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme reflétant les évaluations de Cepton à toute date ultérieure à la date du présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs. Cepton ne s’engage en aucune manière à mettre à jour les énoncés prospectifs pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date de publication des énoncés, ou pour refléter la survenance d’événements imprévus.

À propos de Cepton

Basée dans la Silicon Valley, Cepton est une société innovante qui conçoit des solutions lidar destinées aux applications de l’automobile (ADAS/AV), de villes intelligentes, d’espaces intelligents, ainsi qu’aux applications industrielles intelligentes. Grâce à sa technologie lidar brevetée, Cepton vise à démocratiser le lidar et à arriver à une approche équilibrée en termes de performances, de coûts et de fiabilité, tout en permettant la mise en place de solutions de perception 3D évolutives et intelligentes dans de multiples secteurs.

Fondée en 2016 et dirigée par des vétérans de l’industrie jouissant collectivement de plusieurs décennies d’expérience dans une vaste gamme de technologies lidar et d’imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar de haute performance et de haute qualité. Cepton est basée à San José, en Californie, et possède un centre d’excellence à Troy, dans le Michigan, qui fournit un support local aux clients du secteur automobile dans la région métropolitaine de Détroit. Cepton est également présente en Allemagne pour servir sa clientèle européenne. Pour en savoir plus, visitez www.cepton.com et suivez Cepton sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Koito

Avec pour slogan « L’éclairage au service de votre sécurité », KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (Koito) écrit une histoire de leadership dans l’éclairage automobile depuis sa création en 1915. Aujourd’hui, le Groupe Koito est composé de 30 entreprises basées dans 13 pays, et fournit des produits et des services à des clients du monde entier grâce à un réseau mondial organisé en cinq grandes régions (Japon, Amériques, Europe, Chine et Asie). Reconnus pour leur haute qualité et leur technologie avancée, ses produits sont largement utilisés par les constructeurs automobiles du monde entier. La société répond à la transformation future de la mobilité par le développement de technologies d’éclairage et d’équipements connexes de nouvelle génération, de systèmes de contrôle et de produits, matériaux et méthodes de production qui respectent l’environnement. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.koito.co.jp/english.

