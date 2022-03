Fibre Based Integrations et Cepton entreprennent plusieurs projets de ville intelligente pour résoudre les défis liés à la circulation à Cape Town

Les systèmes lidar de détection de véhicules fournissent des analyses de trafic riches en données, grâce à un réseau d’intersections intelligentes

Le fournisseur de solutions lidar intelligentes, basé dans la Silicon Valley, Cepton, Inc. (Nasdaq : CPTN) (« Cepton »), et Fibre Based Integrations, société bien établie dans le domaine des systèmes de fibre optique, travaillent ensemble dans le cadre du développement de solutions lidar de détection de véhicules à Cape Town, en Afrique du Sud, afin d’offrir des infrastructures de transport, intelligentes à l’échelle de la ville.

Cet effort conjoint combine le savoir-faire en intégration de systèmes optiques, de Fibre Based Integrations et les technologies lidar innovantes de Cepton, dans le but d’aider la ville de Cape Town à surveiller l’utilisation des voies de circulation, et identifier les véhicules engagés dans des voies de circulation inappropriées. Fibre Based Integrations déploie des systèmes de classification des véhicules, sur les feux de circulation placés aux intersections, s’ajoutant aux dispositifs aériens dotés du système lidar intelligent Helius®, de Cepton, et de capteurs lidar Vista®-P.

La plupart des routes de Cape Town possèdent des voies réservées aux autobus, afin d’assurer l’efficacité des transports publics ; et les systèmes lidar de Fibre Based Integrations permettront au département technologique de la ville de recueillir des données d’utilisation des voies de circulation en temps réel, et extrêmement précises, générant ainsi des analyses qui permettront d’identifier les moyens d’améliorer la circulation et la sécurité, aussi bien pour les automobilistes que les piétons.

En utilisant les capacités de perception exceptionnelles du lidar, les systèmes fournissent des informations utiles, telles que la taille du véhicule, le volume de trafic, la fréquence, le positionnement sur les voies, et les obstructions potentielles. Sur la base de ces informations, les opérateurs de système obtiennent des renseignements précieux sur l’utilisation d’une intersection ou d’une portion de voie spécifique, incluant notamment les types de véhicules non autorisés dans les voies réservées aux autobus, les périodes de pointe, le statut d’occupation des voies en temps réel, le temps d’attente aux feux de circulation, et les zones accidentogènes.

Josh Goosen, ingénieur système chez Fibre Based Integrations, a déclaré : « Nous avons choisi de déployer le lidar dans nos systèmes de détection et de classification des véhicules, en raison de leur précision supérieure. Nous avons testé par le passé les radars et autres types de capteurs, et constaté qu’ils n’offraient pas la résolution nécessaire pour localiser et comptabiliser avec précision les véhicules, ni pour fournir des informations 3D précises sur leur dimension et leur vitesse.

Nous avons noté que les capteurs lidar de Cepton offraient les meilleures performances et une plus grande précision, comparés aux autres produits testés, ce qui a permis d’ouvrir de nouvelles possibilités de mise en œuvre quant à nos solutions de villes intelligentes applicables à Cape Town. »

La technologie lidar occupe une place croissante dans le secteur des villes intelligentes. Elle offre un niveau de précision et d’efficience, supérieur par rapport aux technologies de capteurs existantes, permettant ainsi au système global d’éliminer les erreurs de détection. Les capteurs lidar offrent en effet une résolution spatiale beaucoup plus élevée que celle des radars, et assurent des performances supérieures à celles des caméras dans diverses conditions météorologiques et d’éclairage, afin de fournir des données de haute précision, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les capteurs lidar permettent également de protéger la vie privée des individus, dans la mesure où ils ne collectent aucune information biométrique, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée dans les lieux où les caméras pourraient soulever des problèmes de confidentialité. L’ajout des capteurs lidar aux applications de villes intelligentes permet de réduire efficacement les faux négatifs et les faux positifs, tout en rendant les systèmes plus efficients en termes de données.

Les capteurs lidar de Cepton utilisent la technologie d’imagerie brevetée, Micro Motion Technology (MMT®), afin de permettre aux intégrateurs de systèmes de maximiser les bénéfices de la technologie lidar. La conception MMT sans rotation, sans miroir et sans friction rend les capteurs lidar, de Cepton, à la fois fiables, robustes et compacts, garantissant ainsi leur facilité d’intégration et leur prix abordable, des avantages non négligeables pour les applications évolutives.

Dans le cadre des solutions déployées par Fibre Based Integrations, les capteurs lidar Vista-P, de Cepton sont interconnectés grâce au logiciel de perception Helius, créant un réseau de capteurs lidar intelligents, apte à offrir une détection, un suivi et une classification en temps réel, des véhicules et des piétons. Ceci permet d’offrir une infrastructure de transport, à la fois intelligente et extensible, qui collecte et analyse les données de trafic, issues de différents sites, tout en optimisant la répartition globale de la bande passante, dans la mesure où les capteurs lidar produisent un volume de données, très inférieur à celui des options vidéo basées sur des caméras.

Fibre Based Integrations et la ville de Cape Town explorent également la possibilité d’utiliser les capteurs lidar de Cepton en vue de renforcer les systèmes analogiques et vidéo, de la ville, grâce à des fonctionnalités et performances optimisées. L’objectif consiste à combiner classification humaine et classification des véhicules, au moyen du lidar, en utilisant une plateforme d’IA pour comprendre leurs interactions respectives avec l’environnement urbain. Ceci permettra de collecter des informations utiles pour la gestion du trafic et l’urbanisme, grâce à l’apprentissage machine, tout en minimisant les perturbations dans la vie quotidienne des individus.

Klaus Wagner, directeur de la Gestion des produits, et du Marketing, chez Cepton, a ajouté : « Dans un contexte où nos villes sont amenées à devenir plus intelligentes, les solutions plug-and-play comme celle que nous avons créée avec Fibre Based Integrations jouent un rôle crucial pour nous permettre d’y parvenir.

Le lidar a la capacité de faciliter la vie quotidienne des individus sans même qu’ils s’en rendent compte, et c’est précisément ce qui renforce l’intelligence des systèmes de transport d’avant-garde. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Fibre Based Integrations, dans le cadre de notre effort consistant à sécuriser Cape Town et d’autres villes d’Afrique du Sud. Nous sommes également convaincus qu’une meilleure efficience du trafic fait partie des moyens d’aboutir à un environnement urbain plus écologique. »

À propos de Cepton, Inc.

Basée dans la Silicon Valley, Cepton est une société novatrice qui conçoit des solutions lidar destinées aux applications de l’automobile (ADAS/AV), des villes intelligentes, des espaces intelligents ainsi qu’aux applications industrielles intelligentes. Grâce à sa technologie brevetée, Micro Motion Technology (MMT®), Cepton entend démocratiser le lidar et mettre en œuvre sa vision consistant à offrir des transports sécurisés et autonomes à tous les usagers.

Cepton a remporté, à ce jour, le plus grand marché connu de production en série, de capteurs lidar ADAS, de l’industrie, au regard du nombre de modèles de véhicules concernés, à l’appui du programme Ultra Cruise, de General Motors. Cepton est également engagée auprès de tous les autres FEO figurant parmi les dix premiers mondiaux.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plusieurs décennies d’expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d’imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton est basée à San José, en Californie, et possède un centre d’excellence à Troy, dans le Michigan, qui fournit un support local à la région métropolitaine de Detroit où se trouvent de nombreux FEO et fournisseurs de niveau 1. Cepton est également présente en Allemagne, au Canada, au Japon, en Inde et en Chine, au service d’une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com, et suivez Cepton sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Fibre Based Integrations

Fibre Based Integrations est une société bien établie dans le domaine des systèmes de fibre optique, qui dessert plusieurs projets majeurs et utilisateurs finaux, dans les secteurs des télécommunications, de la CCTV, du traitement et des communications de données.

Notre capacité à attirer nos clients résulte de notre engagement consistant à fournir une solution entièrement clé en main, ainsi qu’à respecter une norme générale de qualité qui touche tous les aspects du projet, de la documentation à tous les composants, en passant par l’équipement de terminaison de ligne optique, utilisé.

Forte de plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’installation et de l’intégration de la fibre, notre équipe d’installation, hautement qualifiée, constitue la base sur laquelle notre entreprise est bâtie. Afin de permettre à Fibre Based Integrations de se conformer aux normes les plus exigeantes, les équipes d’installation bénéficient des machines d’épissurage par fusion, des équipements de réflectométrie optique, et du matériel d’installation, les plus à la pointe de la technologie. Toutes les activités de mise en service sont menées conformément à des procédures entièrement documentées, qui font partie intégrante de la mise à disposition finale.

