Cepton, Inc. est un innovateur de solutions basées sur la détection et la télémétrie par la lumière (lidar) pour l'automobile (ADAS/AV), les villes intelligentes, les espaces intelligents et les applications industrielles intelligentes. Elle propose des lidars à courte portée, des lidars à longue portée et des lidars à très longue portée, des logiciels pour l'automobile et des systèmes lidars intelligents qui incluent son logiciel de perception. Ses solutions comprennent des lidars de qualité industrielle et automobile. Pour les applications de masse des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), elle vend également des composants et des technologies sous licence à des fournisseurs de niveau 1 pour leur permettre de fabriquer des lidars en grande quantité et de les vendre à des clients fabricants d'équipements d'origine. Ses clients peuvent mettre en œuvre des applications de sécurité et d'autonomie sur toute une série de marchés finaux, y compris son marché principal. L'entreprise propose une plateforme complète de solutions lidar comprenant à la fois du matériel et des logiciels. Elle propose également des solutions intelligentes de perception lidar en combinant des capteurs lidar avec son logiciel de perception avancé Helius.

Secteur Equipements et pièces électroniques