Cepton, Inc, anciennement Growth Capital Acquisition Corp, est une entreprise qui fournit des solutions technologiques. La société développe des solutions lidar Silicon Valley et Micro Motion Technology (MMT). Son innovateur Silicon Valley de solutions basées sur le lidar est utilisé pour les systèmes avancés d'aide à la conduite automobile/véhicule autonome (ADAS/AV), les villes intelligentes, les espaces intelligents et les applications industrielles intelligentes. Son MMT permet des solutions de perception 3D pour des applications intelligentes dans toutes les industries. La société est présente en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Inde et en Chine. Sa plateforme se compose de blocs de construction matériels, y compris sa technologie d'imagerie lidar 3D brevetée Micro Motion Technology (MMT) et son circuit intégré spécifique à l'application (ASIC) de moteur lidar de système sur puce (SoC) ; un portefeuille de lidars de qualité industrielle et de qualité automobile de courte à très longue portée ; un logiciel automobile pour l'intégration dans les véhicules ; et un logiciel de perception.

Secteur Equipements et pièces électroniques