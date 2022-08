Analyse - Le combat d'Unilever contre Ben & Jerry's montre les risques de céder le contrôle.

Ces dernières années, les groupes de consommation multinationaux se sont précipités pour s'emparer de marques socialement responsables, cherchant à tirer parti d'une hausse de la demande des clients pour des produits éthiques, généralement vendus à un prix élevé.

Sous la direction d'Alan Jope, Unilever a étoffé son portefeuille de marques "utiles" - des produits de soins de la peau Paula's Choice, qui évitent les tests sur les animaux, aux compléments alimentaires durables de SmartyPants et Nutrafol.

En 2000, la société a racheté Ben & Jerry's pour 326 millions de dollars avec une condition inhabituelle : le fabricant de crème glacée du Vermont conserverait son conseil d'administration indépendant, chargé de guider son identité sociale et politique.

Ben & Jerry's estime aujourd'hui que cet engagement n'a pas été respecté, à la suite d'un tollé provoqué par son projet d'arrêter de vendre des glaces en Cisjordanie occupée par Israël, qui a finalement conduit Unilever à conclure un accord pour vendre les activités israéliennes de la marque.

Le fabricant des glaces Chunky Monkey et Cherry Garcia a poursuivi sa société mère le 5 juillet pour tenter d'empêcher la vente. Un jugement est attendu dans les semaines à venir.

"C'est un signal d'alarme pour les personnes qui concluent des accords, afin qu'elles soient plus vigilantes et qu'elles s'assurent non seulement que les finances soutiennent un accord, mais aussi que les conflits potentiels sous-jacents sont libres et clairs", a déclaré Mark Cohen, professeur à la Columbia University Business School.

Unilever a refusé de faire des commentaires pour cette histoire. Ben & Jerry's n'a pas fait de commentaire immédiat.

Ben & Jerry's, qui vaut maintenant plus d'un milliard d'euros (1 milliard de dollars), affirme que la vente israélienne va à l'encontre de ses valeurs en permettant à ses produits de rester disponibles en Cisjordanie.

La marque de crème glacée aurait dû être consciente que "Unilever pourrait juger bon de mettre la marque Ben & Jerry's n'importe où et partout dans le monde", a déclaré M. Cohen.

D'autre part, Unilever aurait dû comprendre que les fondateurs de Ben & Jerry's "ont pris une position politique sur une variété de questions, dont la moindre n'est pas leur objection aux actions de l'État d'Israël", a-t-il ajouté.

Unilever a peut-être déjà appris la leçon. La marque de produits ménagers Seventh Generation, qu'elle a rachetée en 2016, a créé un conseil de "mission sociale" destiné à maintenir l'entreprise concentrée sur des causes telles que la diversité et la réduction des déchets d'emballage.

Mais les messages diffusés sur le site Web et le fil Twitter de la marque couvrent un éventail de questions plus restreint que celui de Ben & Jerry's.

"Seventh Generation a une large mission de justice environnementale, raciale et sociale. La mission de Ben & Jerry's est peut-être plus large", a déclaré Mindy Lubber, PDG du groupe de défense du climat Ceres et membre du conseil d'administration de Seventh Generation jusqu'à cette année.

CONSIDÉREZ CE QUE VOUS ABANDONNEZ

L'investisseur Gary Hirshberg, qui a cofondé la marque de yaourt Stonyfield, qui fait maintenant partie du groupe laitier français Lactalis, a déclaré que les entrepreneurs ne peuvent pas compter sur un acheteur coté en bourse pour poursuivre une mission sociale, car les cadres du nouveau propriétaire vont aller et venir. Il a qualifié le conflit entre Ben & Jerry's et Unilever de "différence classique entre les cultures".

Mais il a ajouté qu'un bon moyen de protéger la mission d'une marque était de la construire autour d'une norme légale comme le fait d'avoir des ingrédients biologiques, difficile à changer pour un acheteur.

Le trésorier de l'Oregon, Tobias Read, qui supervise les investissements du fonds de pension de l'État d'une valeur d'environ 100 milliards de dollars, dont des actions Unilever, a déclaré que le litige Ben & Jerry's montre comment des entreprises à vocation sociale peuvent avoir des obligations contrastées une fois qu'elles font partie d'une société cotée en bourse.

"Si vous êtes un fondateur et que vous envisagez d'être racheté, vous devriez peut-être réfléchir à ce que vous abandonnez", a déclaré M. Read.

Le fabricant familial de vêtements et d'équipements de plein air Patagonia apprécie le fait de pouvoir superviser la prise de décision.

"Nombre de nos initiatives les plus audacieuses ont été rendues possibles par notre indépendance", a déclaré Matthijs Visch, son directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

"Aujourd'hui, l'argument 'Nous ne pouvons pas faire cela parce que nous avons des actionnaires' ne tient tout simplement pas la route."

Les craintes que les principes éthiques puissent être compromis après un rachat ont empêché certaines entreprises de conclure des accords.

La marque britannique de produits de beauté Lush commercialise ses bombes de bain et ses savons comme étant végétariens, sans cruauté et faits à la main. Le personnel de l'entreprise détient 10 % de ses actions et a son mot à dire sur la façon dont l'entreprise est gérée.

Cette indépendance ne sera pas abandonnée, quel que soit l'attrait d'une offre, a déclaré le directeur de l'éthique Hilary Jones.

"Les capitaux extérieurs ne nous trouveraient pas un partenaire attrayant, et nous n'apprécierions pas que les rendements financiers soient l'objectif principal et restreignent nos choix, c'est pourquoi nous avons délibérément résisté aux investissements extérieurs", a-t-elle déclaré. "Nous aimons ce que nous faisons et nous aimons le faire à notre manière".

