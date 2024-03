(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Smarttech247 Group PLC - Fournisseur de services de cybersécurité basés sur l'intelligence artificielle à Cork, en Irlande - Obtient un nouveau contrat de trois ans avec une "société mondiale d'emballage". Le contrat s'élève à 1 million d'euros sur la durée. "L'accord, avec un nouveau client, utilise à la fois la plateforme VisionX de Smarttech247 et NoPhish, soulignant leur polyvalence et leurs capacités avancées", déclare l'entreprise. VisionX est sa plateforme de détection et de réponse gérée "améliorée par l'IA". L'entreprise ajoute : "La plateforme VisionX MDR tire parti de l'intelligence artificielle pour la détection et la réponse : "La plateforme VisionX MDR exploite des algorithmes sophistiqués d'IA et d'apprentissage automatique pour offrir une détection des menaces en temps réel, une réponse rapide aux incidents et une surveillance continue, tandis que NoPhish prend des mesures proactives en supprimant automatiquement de la boîte de réception de l'utilisateur les courriels jugés suspects ou malveillants."

Beeks Financial Cloud Group PLC - fournisseur de cloud computing et de connectivité basé à Renfrew, en Écosse - déclare que la Bourse de Johannesburg a signé une "extension significative du contrat" pour la fourniture de l'offre Exchange Cloud de Beeks Financial. Beeks ajoute : "La bourse a signé une extension de contrat significative pour répondre à une demande plus forte que prévu de la part des clients pour la solution et un pipeline important. En conséquence, les prévisions de revenus à partir de la durée initiale du contrat ont augmenté de manière significative, soutenant ainsi les prévisions récemment révisées à la hausse du conseil d'administration pour l'année fiscale 25. "

Mercia Asset Management PLC - gestionnaire d'actifs axé sur les petites et moyennes entreprises - Scelle des tours de financement syndiqués dans trois investissements directs existants, en déclarant que ses "liquidités importantes" lui permettent de "continuer à soutenir sélectivement les ambitions de croissance du portefeuille existant" sans avoir besoin d'un co-investissement syndiqué supplémentaire. Ces investissements comprennent 1,2 million de GBP dans MIP Discovery Ltd dans le cadre d'un tour de financement syndiqué de 7,1 millions de GBP, 2,5 millions de GBP dans Locate Bio Ltd dans le cadre d'un tour de 8,4 millions de GBP et 2 millions de GBP dans Warwick Acoustics Ltd dans le cadre d'un tour de 6,9 millions de GBP. MIP développe des réactifs d'affinité non biologiques axés sur les thérapies cellulaires et génétiques, Locate Bio est une société d'orthobiologie et Warwick Acoustics conçoit des systèmes audio.

Eneraqua Technologies PLC - fournisseur de solutions en matière d'efficacité énergétique et de gestion de l'eau - Prévoit un chiffre d'affaires de 54 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 janvier, en baisse par rapport aux 55,1 millions de livres sterling. La société s'attend à une perte avant impôts ajustée de 6 millions de livres sterling, un résultat conforme au consensus, mais en baisse par rapport au bénéfice de 10,1 millions de livres sterling. "Dans l'ensemble du groupe, nous constatons une augmentation de la demande pour nos solutions dans les domaines de l'énergie et de l'eau, car les autorités centrales et locales reconnaissent les avantages plus larges de nos solutions et les impacts inflationnistes bien documentés sur nos clients s'estompent", indique le communiqué. Il est également indiqué que le directeur financier, Iain Richardson, quittera ses fonctions le 31 mai. Il sera remplacé par son "adjoint", le contrôleur financier James Lamb, à titre intérimaire jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit trouvé. M. Richardson part d'un "commun accord", ajoute l'entreprise.

Ceres Power Holdings PLC - développeur de technologies d'énergie propre basé dans le West Sussex - Retarde ses résultats annuels. Ils étaient prévus pour le mercredi de la semaine prochaine, mais ils seront présentés à une date révisée qui sera annoncée prochainement. Ceres explique que son auditeur BDO a besoin de plus de temps. Ceres déclare qu'elle procédera à des "ajustements qui concernent principalement le moment de la comptabilisation des recettes provenant de contrats à long terme". Cela signifie que le chiffre d'affaires bénéficiera d'une augmentation "modeste" par rapport aux prévisions antérieures de 21 à 22 millions de livres sterling. Toutefois, ces ajustements réduisent les recettes des années précédentes.

Gem Diamonds Ltd - exploitant de mines de diamants au Lesotho et au Botswana - Les recettes chutent de 26 %, passant de 188,9 millions USD en 2022 à 140,3 millions USD en 2023. Le bénéfice avant impôt chute de 81 %, passant de 30,4 millions USD à 5,7 millions USD. L'entreprise déclare que les conditions économiques difficiles ont eu un impact significatif sur les prix des diamants bruts et polis. Toutefois, l'entreprise est "prudemment optimiste quant à la stabilisation des prix", avant d'observer une certaine croissance vers la fin de l'année.

Capital Ltd - société de services miniers ayant des contrats avec des opérateurs tels que Centamin PLC, Barrick Gold Corp et Anglogold Ashanti PLC - déclare que les revenus en 2023 sont inférieurs à la fourchette d'orientation de 320 millions USD à 340 millions USD, en raison d'un "certain nombre de vents contraires". L'entreprise fait état d'une "activité modérée" au Mali et note que les opérations ont été suspendues au Soudan avec Perseus Mining Ltd. Les recettes en 2023 augmentent de 9,7 %, passant de 290,3 millions USD à 318,4 millions USD. Le bénéfice avant impôt augmente de 56 %, passant de 32,6 millions USD à 50,3 millions USD. Les prévisions de recettes pour 2024 passent de 355 millions USD à 375 millions USD. "L'activité d'appel d'offres reste soutenue dans l'ensemble du groupe, avec un certain nombre d'opportunités de haute qualité qui progressent", ajoute le communiqué.

Abingdon Health PLC - Société de développement et de fabrication de tests de flux latéral basée à York, en Angleterre - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre a atteint 2,4 millions de livres sterling, contre 1,1 million de livres sterling l'année précédente. Sa perte avant impôt se réduit à 1,2 million de livres sterling, contre 2,4 millions de livres sterling. Elle s'attend à une "croissance matérielle du chiffre d'affaires" pour l'ensemble de l'année.

