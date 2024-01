(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Foxtons Group PLC, en hausse de 13% à 53,06 pence, fourchette de 12 mois 28,75p-53,06p. L'agence immobilière commence l'année 2024 en poursuivant sa performance boursière soutenue tout au long de l'année 2023. Au cours des 12 derniers mois, elle a augmenté de 75 % et de 51 % par rapport à la fin octobre. Fin novembre, les actions ont augmenté à la suite d'un rapport du Sunday Times selon lequel les actionnaires exerçaient des pressions sur l'entreprise pour qu'elle se mette en vente. Fin octobre, le chiffre d'affaires a augmenté au troisième trimestre 2023 pour atteindre 43,9 millions de livres sterling, contre 43,8 millions de livres sterling l'année précédente. La société a déclaré qu'elle s'attendait à des performances solides au quatrième trimestre, l'offre de biens locatifs disponibles étant susceptible de s'améliorer, bien que les augmentations de loyers d'une année sur l'autre devraient se modérer. Elle publiera ses résultats annuels au début du mois de mars.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Ceres Power Holdings PLC, en baisse de 6,1% à 171,50p, fourchette de 12 mois 131,10p-518,00p. La tendance baissière du développeur de technologies d'énergie propre persiste en ce début d'année. Au cours du dernier mois, il a baissé de 4,8 %, mais plus significativement, il a baissé de 43 % au cours des six derniers mois et de 52 % au cours des 12 derniers mois. Fin novembre, Ceres a déclaré qu'elle prévoyait pour 2023 des recettes de l'ordre de 20 à 21 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 22 millions de livres sterling de 2022. Cette baisse s'explique par le fait qu'il est peu probable qu'elle signe un accord avec "le plus imminent des nouveaux détenteurs de licence" à temps pour que les revenus associés soient comptabilisés en 2023, même si un accord "progresse bien". Elle a déclaré être engagée dans un certain nombre de discussions avec des partenaires de licence potentiels, après avoir noté en septembre que 2023 dépendrait du moment où elle obtiendrait de nouveaux partenaires de licence. Elle publiera ses résultats pour 2023 à la fin du mois de mars.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

