CERES INC. est une société basée au Japon, principalement active dans le domaine des services mobiles. La société a deux secteurs d'activité. Son segment de service mobile mène des activités de médias à points qui encouragent les diverses actions enregistrées sur Internet avec des points d'incitation qui peuvent être échangés contre de l'argent électronique, et des activités de médias de contenu qui gagnent des frais de publicité par des médias de type récompense de réussite pour smartphones. Le segment des services financiers s'occupe du développement des investissements, du règlement des smartphones, des activités liées à la monnaie virtuelle et d'autres activités.

Secteur Internet