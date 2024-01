(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

PayPoint PLC, en hausse de 3,6% à 552,31 pence, fourchette de 12 mois 372,5p-585,75p. La société de systèmes de paiement annonce des résultats trimestriels positifs pour les trois mois se terminant le 31 décembre, son troisième trimestre. Elle annonce un bond de 60 % de son chiffre d'affaires net, qui passe de 32,5 millions de livres sterling l'année précédente à 52 millions de livres sterling. Elle reste en bonne voie pour dégager un bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts et amortissements d'environ 80 millions de livres sterling pour l'exercice en cours, ainsi qu'un bénéfice avant impôts sous-jacent conforme aux attentes. "Alors que nous continuons à nous rapprocher des 100 millions de livres sterling d'Ebitda d'ici la fin de l'exercice 26, notre confiance est étayée pour le prochain exercice par : la poursuite de la croissance de nos parcs PayPoint One/Mini, de cartes et de guichets automatiques ; un fort taux d'exécution pour les nouveaux contrats gagnés et embarqués pour notre plate-forme de paiements numériques dans de multiples secteurs ; la confiance dans le maintien de nos excellents taux de croissance dans le commerce électronique ; l'innovation continue et le développement de nouvelles propositions dans notre réseau de détaillants partenaires ; et l'établissement d'une structure organisationnelle et d'une base de coûts adéquates pour soutenir la réalisation de nos plans de croissance ", a déclaré le directeur général Nick Wiles.

Avon Protection PLC, en hausse de 3,0% à 948,65 pence, fourchette de 12 mois 582 pence-1 138 pence. La société d'équipements de protection individuelle a obtenu une nouvelle commande d'une valeur de 14,2 millions de dollars de la part de l'Agence logistique de défense américaine. Cette commande s'inscrit dans le cadre du contrat-cadre sur les casques de combat avancés de deuxième génération annoncé en février 2022.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Ceres Power Holdings PLC, baisse de 21% à 200,75p, fourchette de 12 mois 135,1p-518p. Le développeur de technologies d'énergie propre déclare qu'il n'a pas été en mesure de conclure sa coentreprise en Chine avec Robert Bosch GmbH et Weichai Power Co Ltd, et qu'il ne prévoit pas que la coentreprise proposée soit achevée sous sa forme actuelle. Il évalue d'autres options avec Weichai sur le marché chinois et fera le point en temps voulu. En février 2022, l'entreprise avait annoncé le projet d'accord de collaboration tripartite en vue d'exploiter les possibilités offertes par les technologies des piles à combustible en Chine. Toutefois, en novembre de la même année et en juillet 2023, elle a annoncé des retards dans l'entreprise commune. Pour 2023, elle prévoit un chiffre d'affaires d'environ 21-22 millions de livres sterling, stable par rapport aux 22 millions de livres sterling de 2022. En 2024, cependant, elle s'attend à ce que les recettes doublent au moins grâce à la signature récemment annoncée de sa première licence d'hydrogène avec la société taïwanaise Delta Electronics. L'accord avec Delta rapportera 43 millions de livres sterling à Ceres, dont la moitié devrait être comptabilisée en 2024.

