Le président du Comité judiciaire de la Chambre des représentants demande des documents à des groupes de défense du climat

Jim Jordan, président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a écrit dans une lettre à un avocat de Ceres, une organisation à but non lucratif basée à Boston et œuvrant dans le domaine du développement durable, qu'elle "semble faciliter la collusion", en violation potentielle de la loi antitrust, par le biais de son travail avec l'organisation Climate Action 100+. Ceres est l'un des sponsors de cette dernière, une coalition d'investisseurs visant à convaincre les entreprises de s'attaquer au changement climatique en réduisant leurs émissions ou en divulguant les détails de leur transition.

La lettre contient une citation à comparaître et indique que Ceres n'a pas répondu de manière adéquate à une précédente demande d'informations.

Plusieurs représentants républicains de l'État ont également demandé des documents aux principaux gestionnaires d'actifs et ont évoqué d'éventuelles violations des lois antitrust dans le cadre de leurs activités au sein de la coalition, sans toutefois engager de poursuites. Les principaux gestionnaires d'actifs ont défendu leur participation, affirmant qu'ils donnaient toujours la priorité à leur devoir fiduciaire envers leurs clients.

Mike Boudett, directeur juridique de Ceres, a déclaré que la société avait l'intention de se conformer à la citation à comparaître et que les documents qu'elle avait précédemment remis à la commission de M. Jordan avaient été expurgés afin de respecter les règles européennes en matière de protection de la vie privée.

Il a ajouté que l'appartenance à la coalition ne posait pas de problèmes antitrust puisque les investisseurs choisissaient d'y adhérer ou non et qu'ils utilisaient le groupe pour s'engager auprès des émetteurs d'actions.

"Personne n'est de connivence avec qui que ce soit. C'est comme si vous et votre ami décidiez que vous voulez manger un hamburger et que vous alliez dans un restaurant de hamburgers", a-t-il déclaré.