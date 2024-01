(Alliance News) - Ceres Power Holdings PLC a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires double en 2024 grâce à un accord avec Delta Electronics, mais a déclaré qu'il était "improbable" que sa coentreprise en Chine soit achevée.

Les actions de Ceres ont chuté de 14% à 217,42 pence chacune à Londres mercredi matin.

Le développeur de technologies d'énergie propre basé dans le West Sussex, en Angleterre, prévoit un chiffre d'affaires pour 2023 d'environ 21 à 22 millions de livres sterling, stable par rapport aux 22 millions de livres sterling de 2022.

En 2024, cependant, elle s'attend à ce que les revenus doublent au moins grâce à la signature récemment annoncée de sa première licence d'hydrogène avec la société taïwanaise Delta Electronics.

L'accord avec Delta rapportera 43 millions de livres sterling à Ceres, dont la moitié devrait être comptabilisée en 2024.

Ceres Power a également déclaré mercredi qu'elle n'était pas en mesure de conclure sa coentreprise en Chine avec Robert Bosch GmbH et Weichai Power Co Ltd, et qu'elle ne s'attendait pas à ce que la coentreprise proposée aboutisse sous sa forme actuelle.

L'entreprise évalue d'autres options avec Weichai sur le marché chinois et fera le point en temps utile.

En février 2022, l'entreprise avait annoncé le projet d'accord de collaboration tripartite afin d'exploiter les possibilités offertes par les technologies des piles à combustible en Chine.

Toutefois, en novembre de la même année et en juillet 2023, elle a annoncé des retards dans la mise en œuvre de l'entreprise commune.

Phil Caldwell, directeur général, a commenté l'accord : "C'est formidable de commencer la nouvelle année avec un nouvel accord de licence important avec Delta, notre premier à inclure SOEC, et une nouvelle validation de notre stratégie d'investissement dans notre technologie de l'hydrogène vert. Nous entamons 2024 avec une solide position de trésorerie et un pipeline croissant d'opportunités de travailler avec des partenaires progressistes pour adopter notre technologie afin de décarboniser nos systèmes énergétiques mondiaux."

Ceres publiera ses résultats financiers pour 2023 le 20 mars.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.