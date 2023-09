Ceres Power Holdings plc est un développeur britannique de technologies d'énergie propre, de piles à combustible pour la production d'électricité et d'électrolyseurs pour l'hydrogène vert. Les segments de la société comprennent les piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et les cellules d'électrolyse à oxyde solide pour l'hydrogène (SOEC). Sa technologie de base permet de convertir l'énergie et peut fonctionner soit en mode pile à combustible, soit en mode électrolyse, offrant ainsi un produit unique pour de multiples applications et marchés. Sa technologie est adaptée à toute une série d'applications commerciales, notamment les centrales électriques décentralisées dans les villes, l'alimentation des centres de données, l'alimentation de secours pour les applications hors réseau et la cogénération commerciale. Elle développe sa technologie SOEC, qui permet de produire de l'hydrogène vert. Elle permet à ses partenaires industriels de construire leur propre usine de fabrication de piles à combustible. Ses filiales comprennent notamment Ceres Power Ltd, Ceres Intellectual Property Company Ltd et Ceres Power Intermediate Holdings Ltd.