Ceres Power Holdings plc est un développeur britannique de technologies d'énergie propre, d'électrolyse pour la création d'hydrogène vert et de piles à combustible pour la production d'électricité. La plateforme technologique à oxyde solide de la société soutient l'électrification de ses systèmes énergétiques et produit de l'hydrogène vert pour décarboniser les industries à forte intensité d'émissions, telles que la sidérurgie, le ciment et les carburants de l'avenir. Ses segments comprennent les piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et l'électrolyse de l'hydrogène à oxyde solide (SOEC). Sa technologie évolutive comprend la pile à oxyde solide, qui est basée sur un électrolyte céramique à base de cérium et sur un substrat et des interconnexions en acier inoxydable, et la pile à oxyde solide, qui est une plateforme technologique différenciée. En collaborant avec la société, ses partenaires développent des applications destinées à un certain nombre de secteurs du marché, notamment le marché de l'alimentation électrique des centres de données et l'environnement commercial avec une unité de production combinée de chaleur et d'électricité, ainsi que l'énergie maritime et motrice.