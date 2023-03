Ceres signe un accord avec Bosch et Linde pour une démonstration d'hydrogène vert

(Alliance News) - Ceres Power Holdings PLC a déclaré jeudi avoir signé des contrats avec Robert Bosch GmbH et Linde Engineering, une division de Linde PLC, pour collaborer à une démonstration d'hydrogène vert.

Le développeur de technologies d'énergie propre basé à Horsham, en Angleterre, a déclaré que l'accord concernait la technologie d'électrolyse à oxyde solide de Ceres, d'une puissance d'un mégawatt, destinée à être utilisée à l'échelle industrielle.

Un essai de deux ans doit avoir lieu, à partir de 2024, sur le site de Bosch à Stuttgart, en Allemagne, a indiqué Ceres.

L'objectif de l'essai est de montrer que la technologie offre une voie très efficace vers l'hydrogène vert à faible coût, qui a un rôle important à jouer dans les secteurs industriels plus difficiles à décarboniser.

Ceres a engagé 100 millions de livres sterling dans le développement de sa technologie SOEC. Son premier module d'électrolyse de 100 kilowatts est actuellement testé et les premiers résultats montrent que cette technologie peut fournir de l'hydrogène vert à moins de 40 kilowatts-heure par kilogramme. Cela représente un rendement supérieur d'environ 25 % à celui des technologies actuelles à basse température.

"Linde Engineering possède des capacités de premier plan dans le domaine de l'ingénierie des processus industriels des usines chimiques et une empreinte mondiale dans les installations industrielles", a déclaré Ceres dans un communiqué. "Associées à l'expertise significative de Bosch en matière d'industrialisation des produits et de fabrication de masse, les entreprises visent à évaluer et à qualifier la technologie SOEC pour des applications industrielles à grande échelle.

Ceres a déclaré que le programme SOEC s'appuie sur l'expérience de Bosch en matière de technologie des combustibles à oxyde solide de Ceres et que la technologie partage les mêmes ensembles de matériaux, le même processus de fabrication, le même équipement et la même conception de cheminée.

La démonstration "représente une validation importante du SOEC au niveau du système", ce qui constitue une base pertinente pour une commercialisation potentielle, a ajouté la société.

Phil Caldwell, directeur général de Ceres, a commenté l'accord en ces termes : "En combinant la technologie unique de Ceres, la force de Bosch en matière de fabrication à grande échelle et la solide expertise de Linde Engineering en matière de production, de traitement, de distribution et de stockage de l'hydrogène, nous établirons un partenariat susceptible de rendre notre technologie encore plus compétitive et de la préparer à une adoption à grande échelle sur le marché de masse".

Les actions de Ceres étaient en hausse de 3,9 % à 396,08 pence chacune à Londres jeudi avant midi, tandis que les actions de Linde étaient en hausse de 1,3 % à 312,60 euros chacune à Francfort après midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

