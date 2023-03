Le bénéfice de Ceres Power chute en 2022 en raison de la baisse des revenus tirés des droits de licence

(Alliance News) - Ceres Power Holdings PLC a déclaré vendredi qu'elle avait subi une perte annuelle accrue en 2022, les revenus des droits de licence ayant été divisés par plus de deux, et qu'elle avait enregistré une baisse de ses revenus conformément à ses prévisions.

Le développeur de technologies d'énergie propre a déclaré une perte avant impôts de 49,0 millions de livres sterling en 2022, contre une perte de 23,4 millions de livres sterling l'année précédente, la perte d'exploitation étant passée de 23,4 millions de livres sterling à 51,5 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a fortement baissé, passant de 30,8 millions de livres sterling à 22,1 millions de livres sterling, bien que Ceres ait noté que ce chiffre était conforme aux prévisions précédentes. En particulier, les droits de licence sont tombés à 7,7 millions de livres sterling, contre 16,6 millions de livres sterling l'année précédente.

Ceres a déclaré que son carnet de commandes avait été ramené à 67,8 millions de livres sterling au 31 décembre, contre 78,7 millions de livres sterling à la même date l'année précédente.

La marge brute est passée de 62% à 59%, reflétant la réduction des revenus de licence à marge élevée comptabilisés au cours de l'année par rapport à 2021.

Sur une note positive, Ceres a déclaré que ses investissements ont augmenté de 67 % en 2022, passant de 34,9 millions de livres sterling l'année précédente à 58,4 millions de livres sterling. Cela correspond à sa stratégie d'expansion dans l'électrolyse pour l'hydrogène vert et de fournir la "prochaine génération" de la technologie des piles à combustible, a déclaré la société.

Phil Caldwell, directeur général, a déclaré : "Ceres a connu une nouvelle année productive avec la mise à l'essai de nos premiers modules d'électrolyse, un nouveau partenariat passionnant avec Shell et une collaboration avec Linde Engineering et Bosch dans le domaine de l'hydrogène vert. Nous progressons bien dans le domaine des systèmes d'alimentation avec les partenaires existants Bosch et Doosan pour augmenter la production".

Pour ce qui est de l'avenir, Ceres a déclaré qu'elle continuait à travailler en vue de passer à la cotation Premium sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Les actions étaient en baisse de 3,8 % à 340,72 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

