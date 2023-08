Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société combine une compréhension de la biologie des maladies et du neurocircuit du cerveau avec la chimie et le système nerveux central (SNC), la pharmacologie des récepteurs pour découvrir et concevoir de nouvelles thérapies. La société est engagée dans le développement de nouvelles thérapies pour les maladies neuroscientifiques, notamment la schizophrénie, l'épilepsie et la maladie de Parkinson. Les produits candidats de la société comprennent le CVL-231, le Darigabat, le Tavapadon, le CVL-871 et le CVL-936. Le produit candidat de la société, le CVL-231, est destiné au traitement de la schizophrénie. Son Darigabat pour le traitement de l'épilepsie et de l'anxiété. Le Tavapadon est un agoniste partiel de la dopamine D1/D5 pour le traitement de la maladie de Parkinson à un stade précoce ou avancé. Son produit candidat CVL-871 pour le traitement de l'apathie liée à la démence. Son produit candidat CVL-936 pour le traitement des troubles liés à l'utilisation de substances (SUD).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale