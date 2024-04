Cerillion plc est une société britannique spécialisée dans la facturation et la gestion de la relation client (CRM). L'activité principale de la société est la fourniture et le développement de solutions logicielles et d'équipements de télécommunications. La société opère à travers quatre segments : Services, Logiciels, Logiciels en tant que service et Tiers. Le secteur des services fournit des services aux clients sur de nouveaux projets de mise en œuvre et d'amélioration. Le secteur des logiciels assure le support et la maintenance des logiciels, ainsi que les licences d'utilisation des logiciels. Le segment Software-as-a-Service propose des abonnements mensuels pour des services gérés ou pour l'utilisation de produits sur la base d'un droit d'utilisation. Le segment des tiers fournit des services ou des licences à des tiers, des dépenses refacturables et des ventes de matériel. Les catégories de produits de l'entreprise comprennent le domaine des clients, le domaine des produits, le domaine des ventes, le domaine des services, le domaine des ressources et le domaine des partenaires.

Secteur Logiciels