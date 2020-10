Cerinnov : Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2020 » PDF 0 30/10/2020 | 14:54 Envoyer par e-mail :

* Champs obligatoires CERINNOV GROUP - SA au capital de 870 437.60 € 2 rue Columbia - Parc d'Ester - 87068 Limoges Cedex - FRANCE Tel +33 5 55 04 24 54 - www.cerinnov-group.com RCS Limoges - SIREN : 419 772 181 - TVA : FR87 419 772 181 CERINNOV GROUP SA COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2020 COMPTES CONSOLIDES BILAN ACTIF CONSOLIDE ................................................................................................................... 3 BILAN PASSIF CONSOLIDE.................................................................................................................. 4 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ....................................................................................................... 5 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ..................................................................................... 6 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES ...................................................................................... 7 NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES .......................................................................................... 8 NOTE 1 - Nature de l'activité et évènements significatifs............................................................................. 8 NOTE 2 - Principes comptables et règles de consolidation......................................................................... 10 NOTE 3 - Périmètre de consolidation.......................................................................................................... 23 NOTES ANNEXES AUX POSTES DE L'ACTIF............................................................................................. 24 NOTE 4 - Immobilisations incorporelles...................................................................................................... 24 NOTE 5 - Ecarts d'acquisition ...................................................................................................................... 26 NOTE 6 - Immobilisations corporelles......................................................................................................... 28 NOTE 7 - Immobilisations financières ......................................................................................................... 29 NOTE 8 - Stocks et en-cours ........................................................................................................................ 30 NOTE 9 - Créances d'exploitation et comptes de régularisation ................................................................ 31 NOTE 10 - Disponibilités.............................................................................................................................. 32 NOTES ANNEXES AUX POSTES DU PASSIF ............................................................................................. 33 NOTE 11 - Capitaux propres ........................................................................................................................ 33 NOTE 12 - Intérêts minoritaires .................................................................................................................. 33 NOTE 13 - Provisions ................................................................................................................................... 33 NOTE 14 - Avances remboursables ............................................................................................................. 35 NOTE 15 - Dettes financières ...................................................................................................................... 36 NOTE 16 - Dettes d'exploitation et autres comptes de régularisation ....................................................... 37 NOTE 17 - Engagements hors bilan ............................................................................................................. 38 NOTES ANNEXES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT.......................................................................... 39 NOTE 18 - Information sectorielle............................................................................................................... 39 NOTE 19 - Autres produits d'exploitation ................................................................................................... 41 NOTE 20 - Autres charges d'exploitation .................................................................................................... 41 1 NOTE 21 - Personnel et effectif................................................................................................................... 42 NOTE 22 - Amortissements et provisions.................................................................................................... 42 NOTE 23 - Résultat financier ....................................................................................................................... 43 NOTE 24 - Résultat exceptionnel................................................................................................................. 43 NOTE 25 - Impôts ........................................................................................................................................ 43 2 BILAN ACTIF CONSOLIDÉ ACTIF Notes 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Valeurs nettes Valeurs nettes Immobilisations incorporelles................................................ 4 5 062 4 839 Ecarts d'acquisition................................................................. 5 2 559 2 747 Immobilisations corporelles................................................... 6 1 357 1 536 Immobilisations financières................................................... 7 101 122 Titres mis en équivalence..................................................... - - Total Actif Immobilisé 9 079 9 243 Stocks et en-cours.................................................................. 8 3 036 3 108 Clients et comptes rattachés................................................ 9 5 377 8 830 Autres créances et comptes de régularisation................. 9 2 597 2 160 Valeurs mobilières de placement........................................ 10 - - Disponibilités............................................................................. 10 3 260 2 289 Total Actif 23 349 25 630 3 BILAN PASSIF CONSOLIDÉ PASSIF Notes 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Capital........................................................................................ 870 870 Primes liées au capital........................................................... 11 268 11 268 Réserves..................................................................................... (2 920) (625) Réserves de conversion groupe........................................... 2 (2) Résultat de l'exercice.............................................................. (2 076) (2 281) Autres......................................................................................... (12) (12) Total Capitaux Propres 11 7 132 9 220 Intérêts hors groupe............................................................... (26) (4) Total Intérêts Minoritaires 12 (26) (4) Provisions 13 614 568 Avances remboursables........................................................... 14 633 633 Emprunts et dettes financières............................................ 15 10 172 7 130 Fournisseurs et comptes rattachés..................................... 16 1 063 2 674 Autres dettes et comptes de régularisation..................... 16 3 761 5 409 Total Passif 23 349 25 630 4 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ COMPTE DE RESULTAT Notes 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Chiffre d'affaires 18 3 857 7 151 Production immobilisée..................................................................... 381 775 Autres produits d'exploitation........................................................ 19 445 529 Total Produits d'exploitation................................................ 4 683 8 455 Achats consommés............................................................................ (2 287) (3 304) Autres charges d'exploitation............................................................ 20 (1 224) (1 896) Charges de personnel....................................................................... 21 (2 346) (3 492) Impôts et taxes.................................................................................. (137) (152) EBITDA (1 311) (389) Var. nettes des amortissements et des dépréciations............. 22 (491) (389) Résultat d'exploitation (1 802) (778) Résultat financier 23 (75) (89) Résultat courant des sociétés intégrées (1 877) (867) Résultat exceptionnel 24 (62) 10 Impôt sur les résultats....................................................................... 25 28 (4) Résultat net des sociétés intégrées (1 911) (860) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition.......... 5 (188) (188) Résultat net de l'ensemble consolidé (2 099) (1 048) Intérêts minoritaires.......................................................................... 12 23 17 Résultat net (part du groupe) (2 076) (1 031) Résultat par action (en euros)........................................................... - 0.48 - 0.28 Résultat dilué par action (en euros).................................................. - 0.48 - 0.28 Sur la détermination du résultat dilué par action, cf. Note 2.3.13 - Résultat net par action 5 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Situation en date du 01/01/2019 725 10 118 372 (938) (1) (53) - (54) 10 223 Affectation résultat N-1.......................... - - (938) 938 - - - - - Augmentation de capital........................ 145 1 151 (59) - - - - - 1 237 Variation de l'auto-contrôle................... - - - - - 41 - 41 41 Variation des taux de change................. - - - - (1) - - (1) (1) Part du groupe dans le résultat............. - - - (2 281) - - - - (2 281) Situation en date du 31/12/2019 870 11 268 (625) (2 281) (2) (12) - (13) 9 220 Affectation résultat N-1.......................... - - (2 281) 2 281 - - - - - Augmentation de capital........................ - - (14) - - - - - - Variation de l'auto-contrôle................... - - - - - (0) - (0) (0) Variation des taux de change................. - - 0 0 3 - - 3 3 Part du groupe dans le résultat............. - - - (2 076) - - - - (2 076) Situation en date du 30/06/2020 870 11 268 (2 920) (2 076) 2 (12) - (10) 7 132 6 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Résultat net total des sociétés consolidées (2 099) (2 295) Elimination des amortissements et provisions............................................ 673 1 261 Elimination de la variation des impôts différés.......................................... (10) 1 Elimination des plus ou moins values de cession..................................... 13 1 Marge brute d'autofinancement....................................................... (1 423) (1 032) Variation des stocks liée à l'activité................................................................... 73 (721) Variation des créances liées à l'activité............................................................. 3 028 829 Variation des dettes liées à l'activité................................................................. (3 255) 151 Flux net généré par (affecté à) l'activité (1 576) (773) Acquisition d'immobilisations........................................................................... (516) (1 667) Cession d'immobilisations................................................................................. 34 91 Incidence des variations de périmètre.......................................................... - - Flux net provenant des (affecté aux) investissements (482) (1 576) Augmentations (réductions) de capital.......................................................... (14) 1 296 Subventions d'investissements reçues........................................................... 1 23 Emissions d'emprunts........................................................................................ 4 100 942 Remboursements d'emprunts.......................................................................... (277) (1 471) Cession (acq.) nette actions propres ........................................................... (0) (18) Flux net provenant du (affecté au) financement 3 809 772 Incidence de la variation des taux de change............................................ 1 3 Incidence des changements de principes comptables................................ - - Variation de trésorerie 1 751 (1 573) Trésorerie d'ouverture..................................................................... 1 198 2 772 Trésorerie de clôture...................................................................... 2 950 1 198 Les disponibilités sont détaillées en Note 10 - Disponibilités. 7 NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS Tous les montants sont exprimés en milliers d'euros, sauf mention contraire. NOTE 1 - Nature de l'activité et évènements significatifs 1.1 - Information relative à la société et à son activité Cerinnov Group (« la Société ») est une société anonyme, de droit français, mère du Groupe. Elle est enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 419 772 181. Le Groupe est spécialisé dans le développement de solutions innovantes pour la fabrication d'équipements de production. Fort de nombreux brevets mondiaux et acteur du Pôle Européen de la Céramique, le Groupe se place comme un acteur majeur dans son secteur. Le siège social de la société est situé à l'adresse suivante : 2 rue de Columbia - 87000 Limoges. 1.2 - Evènements marquants de l'exercice Incidence de la pandémie Covid-19 Les états financiers semestriels du groupe ont été arrêtés dans un contexte de crise sanitaire et sur la base de la continuité de l'activité de Cerinnov Group et de celles de ses filiales. Dans un environnement général marqué par l'impact fort de la crise sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 sur les investissements de ses principaux secteurs clients et l'activité commerciale, Cerinnov Group enregistre au 1er semestre 2020 un fort repli de son chiffre d'affaires. A ce jour, les incertitudes restent fortes quant à l'évolution de la situation, confortant l'attentisme des donneurs d'ordres à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, le Groupe dispose d'une visibilité toujours réduite sur l'évolution de ses activités à court et moyen terme. Face à cette situation, Cerinnov Group a très rapidement engagé au cours du 1er semestre des mesures de réduction de ses charges et de maîtrise de sa consommation de trésorerie. La société a décidé de la fermeture de son unité d'assemblage nord-américaine à compter d'avril 2020 se traduisant par une réduction immédiate de ses frais généraux et de ses dépenses de personnel, représentant une économie en année pleine d'environ 200K€ (150K€ attendus au titre de l'exercice en cours dont 50K€ sur le 1er 8 semestre). Le Groupe conservera toutefois une présence commerciale aux Etats-Unis, pays stratégique pour ses activités. La société a également redimensionné son organisation en se séparant de plusieurs managers en France et au Portugal. Ces décisions doivent se traduire par une réduction des charges de personnel en année pleine de l'ordre de 650K€ ( 550K€ attendus au titre de l'exercice en cours dont 230K€ sur le 1er semestre). Il est important de noter qu'elles ne remettront pas en question la capacité de rebond tant industrielle que commerciale, dès le retour à une situation normale. Cette baisse de dépenses de personnel sera partiellement compensée par une baisse du crédit d'impôt recherche de près de 150K€. D'autres mesures ont également été prises afin d'adapter la structure de coûts au périmètre d'activité actuel dont notamment le non-remplacement des départs volontaires et la renégociation ou résiliation de certains contrats. Au total, les économies générées par l'ensemble de ces décisions devraient s'établir à environ 2M€ sur l'exercice, dont 1M€ dès le premier semestre. Parallèlement, pour défendre sa trésorerie dans ce contexte de forte baisse de l'activité, le Groupe a bénéficié sur la période : des mesures d'aide gouvernementales liées au chômage partiel et au report de versement de ses charges sociales et fiscales à compter du mois de mars ;

d'une suspension de ses échéances de prêts pour une période de 6 mois, négociée avec l'ensemble de ses partenaires bancaires ;

de la mise en place, en avril, avec son pool bancaire, d'un emprunt de couverture (PGE) d'un montant de

3,6 M€, garanti à hauteur de 90% par Bpifrance, et amortissable si nécessaire sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. Compte tenu de ces éléments, le Groupe disposait de disponibilités nettes de 2.9M€ à fin juin 2020 contre 1,2M€ fin décembre 2019. Cette trésorerie n'intègre pas les éléments suivants restant à recevoir sur le 2ème semestre:

subvention de la Région de soutien de trésorerie suite à l'épidémie COVID-19 à hauteur de 100K€ (perçue après le 30.06.2020) prêt de la Région de soutien à la restructuration financière à hauteur de 600K€ (en attente de versement) crédit d'impôt recherche de 2019 pour 705K€ (perçu après le 30.06.2020)

9 Dans ces conditions, l'entité n'a pas connaissance d'incertitude visant à remettre en cause la poursuite de son activité. Les comptes ont donc été établis selon le principe de la continuité d'exploitation. 1.3 - Evènements postérieurs à la clôture Licenciement collectif Dans la continuité des mesures engagées au 1er semestre, et afin de faire face à une baisse d'activité qui se poursuit et qui pourrait s'inscrire dans la durée, Cerinnov Group est contraint de mettre en œuvre un plan de licenciement économique collectif au sein de sa filiale française Cerinnov SAS. Ce plan a été soumis à l'avis des représentants du personnel qui ont émis un avis consultatif défavorable, sans remettre en question la procédure en cours, et transmis à la DIRECCTE pour information. Sur les 40 collaborateurs que compte Cerinnov SAS au 31 août 2020, 13 salariés sont concernés. Un dispositif d'accompagnement sous la forme d'un Contrat de Sécurisation Professionnel sera proposé aux salariés licenciés, conformément à la règlementation en vigueur. Les départs liés à la mise en œuvre du plan pourraient intervenir entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Liquidation Filiales La filiale anglaise a été définitivement liquidée en septembre 2020. La liquidation de la filiale allemande est toujours en-cours (procédure sur 12 mois) NOTE 2 - Principes comptables et règles de consolidation 2.1 - Référentiel comptable Les comptes consolidés sont établis conformément aux principes applicables en France. Les règles et méthodes comptables appliqués sont conformes au règlement 99-02 du Comité de Réglementation Comptable le 29 avril 1999 actualisé par le règlement 2005-10 du 3 novembre 2005 et le règlement ANC 2015-07 du 23 novembre 2015 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 10 Les états financiers des sociétés étrangères consolidées, établis selon les règles en vigueur dans leurs pays respectifs, sont retraités pour se conformer aux principes du Groupe. 2.2 - Modalités de consolidation 2.2.1 - Méthodes de consolidation Les méthodes de consolidation sont les suivantes : les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale,

les sociétés contrôlées conjointement avec d'autres actionnaires sont consolidées par intégration proportionnelle,

les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont consolidées par mise en équivalence. Les filiales ou participations non significatives ne sont pas consolidées. 2.2.2 - Devise retenue et méthodes de conversion appliquées aux sociétés étrangères Les états financiers consolidés du Groupe ainsi que les notes aux états financiers sont présentés en milliers d'euros. Ils ont été préparés sur la base des comptes des sociétés de la zone euro établis en euros et des comptes des sociétés étrangères établis dans leur devise de fonctionnement et convertis en euros. Les états financiers des sociétés étrangères sont convertis selon les principes suivants : au cours de clôture pour les comptes de bilan,

au taux moyen annuel pour les comptes de résultat. Les différences de change ainsi dégagées sont comptabilisées en écarts de conversion dans les capitaux propres. L'écart de conversion résultant de l'impact de la variation du taux de change entre l'ouverture et la clôture et d'autre part de l'utilisation de taux différents pour le compte de résultat et le bilan est inclus dans les capitaux propres consolidés dans le poste « réserves de conversion ». 11 Les cours de conversion appliqués sont les suivants : Pays Devise Cours clôture Cours moyen Cours clôture Cours moyen 30/06/2020 30/06/2020 31/12/2019 31/12/2019 Zone Euro Euro 1 1 1 1 ROYAUME UNI Livre Sterling 0.91 0.87 0.85 0.88 USA Dollar US 1.12 1.10 1.12 1.12 2.2.3 - Date de clôture Les comptes consolidés ont été réalisés au 30 juin. Toutes les sociétés du groupe clôturent à cette date. 2.3 - Règles et méthodes comptables Les comptes sociaux des sociétés consolidées, établis en accord avec les principes comptables et les réglementations de leurs pays respectifs, font l'objet de retraitements pour se conformer aux principes comptables du Groupe. Les comptes consolidés respectent les principes suivants : Maintien des coûts historiques,

Continuité d'exploitation,

Indépendance des exercices,

Permanence des méthodes. 2.3.1 - Reconnaissance du chiffre d'affaires Un produit est comptabilisé dans le résultat de l'exercice s'il est : réalisé c'est-à-dire qu'il est certain dans son principe et son montant ;

c'est-à-dire qu'il est certain dans son principe et son montant ; et acquis à l'exercice. Les produits probables, à l'inverse des charges probables, ne peuvent pas être comptabilisés. Les produits figurent nets de la taxe sur la valeur ajoutée, des retours de marchandises, des rabais et des remises, et déduction faite des ventes intragroupe. 12 Les livraisons ou expéditions et les prestations de services non réalisées à la clôture d'un exercice ayant donné lieu à une facturation sont comptabilisées en produits constatés d'avance. Certaines ventes réalisées par le Groupe constituent des contrats à long terme au sens de l'article 622-1 du Plan Comptable Général. La méthode à l'avancement, considérée par le Comité de la Réglementation Comptable comme la méthode préférentielle (Règlement 99.02) pour la comptabilisation des contrats à long terme, est appliquée. Les principaux produits issus des activités du Groupe sont comptabilisés de la manière suivante : Vente d'équipements industriels : Le Groupe fabrique et commercialise des équipements industriels dans les domaines suivants : Les machines

Les fours Les ventes de biens sont comptabilisées lors du transfert de propriété aux clients. Le transfert de propriété et des risques est réalisé, en fonction des contrats, soit à l'expédition soit à l'installation des biens. Les biens font généralement l'objet d'une garantie de douze mois. Des procédures de tests étant réalisées avant toute expédition, le Groupe n'a pas, historiquement, constaté de coûts significatifs liés aux garanties. Vente de consommables et pièces détachées : Ces ventes comprennent les ventes d'outillages, de moules, de consommables et de pièces détachées. Les produits sont comptabilisés à la date de transfert de propriété au client intervenant à la livraison. Prestations de services Le Groupe réalise des opérations de maintenance, de service après-vente, de dépannage et des études. Ces prestations sont reconnues en produits lorsque le service a été rendu. Méthode à l'avancement La méthode à l'avancement est utilisée pour les projets « usine - clé en main » et pour toutes les affaires significatives en-cours. Les modalités d'application de cette méthode au niveau du Groupe sont les suivantes : Si l'entreprise est en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté à 13 l'avancement en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d'avancement ; Si l'entreprise n'est pas en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'est dégagé ;

Dans le cas où le résultat pourrait être déterminé de manière fiable, si le résultat à terminaison estimé est négatif, une perte à terminaison doit être constatée immédiatement sous déduction de la perte déjà comptabilisée à l'avancement ; Le pourcentage d'avancement d'un projet est déterminé par le rapport entre les dépenses engagées à la date d'arrêté des comptes et les charges prévisionnelles du projet. 2.3.2 - Information sectorielle Pour les besoins de l'information sectorielle, un secteur d'activité ou une zone géographique est défini comme un ensemble homogène de produits, services, métiers ou pays qui est individualisé au sein de l'entreprise, de ses filiales ou de ses divisions opérationnelles. La segmentation adoptée pour l'analyse sectorielle est issue de celle qui prévaut en matière d'organisation interne du Groupe. Les activités du Groupe constituent un seul secteur d'activité relatif à la production et la vente de machines pour les industries de la céramique et du verre. Le Groupe dispose cependant d'informations sur le chiffre d'affaires par nature de produits et services, par secteur de débouchés et par zone géographique de vente. 2.3.3 - Ecarts d'acquisition L'écart d'acquisition constaté lors d'une prise de participation, égal à la différence, à la date d'acquisition, entre le prix d'achat des titres de participation (frais d'acquisition compris) et la valeur réestimée des actifs et passifs des sociétés achetées, est affecté aux postes appropriés du bilan consolidé, la partie non affectée étant inscrite soit à la rubrique écarts d'acquisition à l'actif du bilan, soit en provision pour risques au passif. Lorsqu'il existe, lors de l'acquisition, une limite prévisible à sa durée d'utilisation, l'écart d'acquisition est amorti linéairement sur cette durée, ou, si elle ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans. Dans les sociétés du groupe, la durée des écarts d'acquisition est limitée mais non définie ; la durée d'amortissement retenue est l'amortissement forfaitaire sur 10 ans. Le groupe a choisi de conserver les durées d'utilisation antérieurement déterminées pour tous les écarts d'acquisition inscrits au bilan consolidé à la clôture de l'exercice précédent l'exercice de première application du Règlement n°2015-07. Ils font l'objet d'une dépréciation complémentaire si la valeur d'utilité est inférieure à la valeur nette comptable 14 2.3.4 - Frais de recherche et développement Le Groupe réalise des projets de recherche et développement de deux catégories différentes : des projets collaboratifs pour lesquels le Groupe est partenaire ;

des projets internes (pour le Groupe) ; Les frais de développement sont portés à l'actif lorsque les projets ont une durée de réalisation supérieure à un an et que le montant de dépenses prévisibles est significatif. Ils sont composés de coûts liés spécifiquement au développement d'un produit et sont évalués à leur coût de production. En application de la méthode préférentielle, les dépenses de développement sont immobilisées dès lors que le Groupe peut démontrer que les critères suivants sont atteints : Le Groupe a l'intention, la capacité financière et technique de mener le projet de développement à son terme ;

Il est probable que les avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de développement iront au Groupe ;

Le coût de l'actif incorporel créé à ce titre peut être évalué de façon fiable. Les coûts de développement engagés par le Groupe et portés à l'actif concernent essentiellement des projets d'innovation stratégique industrielle faisant l'objet d'un suivi annuel individualisé par projet et ayant de sérieuses chances de réussite commerciale. Les frais de développement ne remplissant pas les critères d'activation sont comptabilisés en charges. Les éléments constitutifs des frais immobilisés sont des dépenses de personnel, des frais généraux internes et des achats externes. Les coûts de production sont comptabilisés en « immobilisations en cours » jusqu'à la fin du programme. A compter de cette date, ils sont virés à un compte d'immobilisation incorporelle et amortis selon le mode linéaire sur une durée de 3 à 10 ans en fonction de la durée estimée de consommation des avantages économiques futurs. Les travaux correspondant à la phase de recherche sont comptabilisés en charge sur la période au cours de laquelle ils sont engagés. 2.3.5 - Immobilisations incorporelles et corporelles Conformément au règlement CRC n°2004-06, les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. 15 Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation : Frais de recherche et développement 3 à 10 ans Logiciels 1 à 7 ans Installations techniques 5 à 10 ans Matériel et outillage industriels 1 à 10 ans Installations générales et agencements divers 5 à 10 ans Matériel de transport 1 à 5 ans Matériel de bureau 3 à 10 ans Matériel informatique 3 à 7 ans Mobilier 4 à 10 ans 2.3.6 - Titres de participation non consolidés et autres immobilisations financières Les immobilisations financières sont inscrites au bilan à leur valeur brute, constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. 2.3.7 - Stocks et en-cours Les stocks de matières premières et autres approvisionnements sont valorisés au dernier prix d'achat. Les produits fabriqués (en-cours et finis) sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Une provision pour dépréciation des stocks est enregistrée lorsque la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus est inférieure à la valeur de réalisation, déduction faite des frais proportionnels de vente. 2.3.8 - Créances et dettes Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale (coût historique). Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement. 16 Avances remboursables Les avances remboursables correspondent à des avances reçues d'organismes publics pour le financement des activités de recherche de la société. Selon les conventions, le remboursement peut être, dans certains cas, conditionnel au succès du projet. Dettes financières Les dettes financières sont valorisées à leur valeur nominale. Les frais d'émission des emprunts sont immédiatement pris en charge. 2.3.9 - Provisions et passifs éventuels Une provision est constituée dès lors qu'il existe une obligation (juridique ou implicite) à l'égard d'un tiers, dans la mesure où elle peut être estimée de façon fiable et qu'il est probable qu'elle se traduira par une sortie de ressources pour le Groupe. Si le montant ou l'échéance ne peuvent être estimés avec suffisamment de fiabilité, il s'agit alors d'un passif éventuel qui constitue un engagement hors bilan. 2.3.10 - Opérations en devises Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties en euros sur la base du cours de change officiel en vigueur à la clôture du bilan ou du taux de la couverture de change mise en place le cas échéant. Conformément à la méthode préférentielle du règlement 99-02, pour les créances et dettes libellées dans les devises des pays situés hors zone euro, les pertes ou profits latents résultant de cette conversion des transactions, sont enregistrés dans le compte de résultat consolidé sous la rubrique « charges ou produits financiers ». 2.3.11 - Engagements de retraite Les engagements des sociétés du Groupe figurent au passif du bilan en provisions pour charges. L'engagement de retraite supporté par le Groupe est constitué par les indemnités de fin de carrière (IFC) du personnel des entités françaises, la législation prévoyant que des indemnités soient versées aux salariés au moment de leur départ en retraite, en fonction de leur ancienneté et de leur salaire à l'âge de la retraite. Le coût actuariel des engagements est pris en charge chaque année pendant la durée de vie active des salariés et il est comptabilisé en résultat en « Dotations aux amortissement et provisions ». L'incidence des variations d'hypothèses est constatée immédiatement en compte de résultat. 17 2.3.12 - Comptabilisation des impôts différés Certains retraitements apportés aux comptes sociaux des sociétés consolidés ainsi que certains reports d'imposition existant dans les comptes sociaux peuvent dégager des différences temporaires entre la base imposable fiscalement et le résultat retraité. Ces différences temporaires donnent lieu à la constatation d'impôts différés dans les comptes consolidés. Les impôts différés actifs ne sont généralement constatés qu'à hauteur des passifs, sauf lorsqu'il existe une très forte probabilité de pouvoir récupérer cet impôt sur les sociétés. Dans le cas ou leur utilisation reste aléatoire, l'économie d'impôt n'est constatée qu'au fur et à mesure de l'imputation effective des déficits fiscaux correspondants. En application de la méthode du report variable, l'effet des éventuelles variations du taux d'imposition sur les impôts différés constatés antérieurement, est enregistré en compte de résultat au cours de l'exercice où ces changements deviennent certains. Les retraitements d'impôt sur les sociétés étrangères sont effectués au taux d'imposition du pays concerné. 2.3.13 - Résultat net par action Le résultat net par action se calcule en divisant le résultat net part du Groupe par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice. Le résultat net dilué par action s'obtient en divisant le résultat net part du Groupe par le nombre moyen pondéré d'actions ajusté de l'incidence de la conversion maximale des instruments dilutifs en actions ordinaires. Les emprunts obligataires ont été remboursés avant l'introduction en bourse et les bons de souscription attachés ont été exercés. Il n'y a donc plus de retraitements entre le résultat net par action et le résultat net dilué par action. 2.3.14 - Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel comprend les éléments de natures exceptionnelles tels que définis par le plan comptable général. Il intègre également des éléments de nature courante, qui par leur montant et leur probabilité de survenance, revêtent un caractère exceptionnel. 18 2.3.14 - EBITDA L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) correspond au résultat d'exploitation avant variations nettes des dotations et reprises sur amortissements et provisions. Les provisions comprennent les provisions sur actifs immobilisés, sur actifs circulants et risques et charges. 2.4 - Changements de méthodes comptables - Néant - 19 2.5 - Méthodes préférentielles L'application des méthodes préférentielles du règlement CRC 99-02 est la suivante : Application des méthodes préférentielles Comptabilisation des contrats de location-financement (Note 2.7.1) Oui Provisionnement des prestations de retraites et assimilés (Note 2.3.11) Oui Étalement des frais d'émission et primes de remboursement des emprunts obligataires sur la N / A durée de vie de l'emprunt Comptabilisation en résultat des écarts de conversion actif / passif Oui Comptabilisation à l'avancement des opérations partiellement achevées à la clôture de Oui l'exercice (Note 2.3.1) 2.6 - Dérogations - Néant - 2.7 - Retraitements de consolidation 2.7.1 - Contrats de crédit-bail Les biens financés par des contrats de crédit-bail figurent à l'actif et sont amortis suivant les principes d'amortissement du Groupe utilisés pour des immobilisations de même nature. Les engagements financiers correspondants sont portés dans les dettes financières. 2.7.2 - Transactions intra-groupe Les opérations réalisées entre les sociétés du Groupe et figurant dans les comptes individuels au bilan et au compte de résultat sont neutralisées dans les comptes consolidés. 2.7.3 - Provisions sur éléments d'actif intra-groupe Les dépréciations de titres de participation, de prêts, de comptes courants et de comptes clients existant à l'ouverture de l'exercice sont portées dans les réserves pour leur montant brut. Parallèlement, les dotations et reprises constatées dans l'exercice sont neutralisées dans le compte de résultat. 20 2.7.4 - Profits internes Les profits internes sur stocks, les plus ou moins-values réalisées sur cessions internes d'immobilisations corporelles, incorporelles ou financières sont éliminés du compte de résultat. 2.7.5 - Homogénéité des méthodes comptables Les actifs, les passifs, les charges et les produits des entreprises consolidées sont évalués et présentés selon des méthodes homogènes au sein du Groupe. En conséquence, des retraitements sont opérés dès lors que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs modalités d'application retenues pour les comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et celles retenues pour les comptes consolidés. 2.7.6 - Participation des salariés La participation des salariés est reclassée, le cas échéant, conformément au règlement 99-02 du CRC dans le résultat d'exploitation dans le poste « charges de personnel ». Il n'y a pas de participation des salariés dans les sociétés du Groupe. 2.7.7 - Frais d'établissement En application du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, le Groupe applique la méthode préférentielle consistant à comptabiliser en charges les frais de constitution, de transformation et de premier établissement. 2.7.8 - Crédit impôt recherche En application du principe général de prédominance de la substance sur l'apparence propre aux comptes consolidés et, en particulier, de retraitement des écritures de nature fiscale prévus au Règlement 99-02, les crédits d'impôt recherche sont requalifiés en tant que subvention d'exploitation. Pour les frais de développement immobilisés (voir Note 2.3.4 - Frais de recherche et développement), le crédit impôt recherche figurant dans le poste « Impôts sur les sociétés » dans les comptes sociaux est reclassé en subvention d'exploitation » dans les comptes consolidés. L'activation correspondante fait l'objet d'un produit constaté d'avance et est rapportée au résultat au rythme de son amortissement dans les comptes sociaux. 21 Pour les frais de recherche et développement comptabilisés en charges, le crédit d'impôt recherche figurant dans le poste « Impôts sur les sociétés » dans les comptes sociaux est reclassé en « subventions d'exploitation » dans les comptes consolidés. 2.8 - Tableau des flux de trésorerie consolidés Le tableau des flux de trésorerie présente, pour la période, les entrées et les sorties de disponibilités et de leurs équivalents, classées en activité d'exploitation, d'investissement et de financement. Le Groupe définit la trésorerie disponible comme l'ensemble des instruments financiers qui lui permettent de gérer, sans prendre de risques significatifs, ses excédents ou ses besoins de trésorerie court terme. Elle comprend notamment : les valeurs mobilières de placement et autres placements à court terme aisément convertibles en disponibilités,

les disponibilités bancaires, minorées des valeurs remises à l'encaissement à la clôture de l'exercice, mais non encore échues,

les soldes bancaires créditeurs, ne faisant pas l'objet d'une confirmation à plus d'un an par un

établissement financier, ainsi que les intérêts courus et non échus qui s'y rattachent, Par ailleurs, les flux de trésorerie en provenance des filiales hors zone Euro sont convertis au taux moyen annuel des devises concernées. La variation calculée entre le taux moyen et le taux de clôture des devises est inscrite dans le tableau des flux de trésorerie sur la ligne «effets des variations de change sur la trésorerie nette». La ligne «incidence des variations de périmètre» correspond aux entrées ou sorties de périmètre, mais également aux variations de pourcentage de détention du Groupe dans les filiales au cours de l'exercice. En cas d'acquisition, cette ligne comprend le coût d'acquisition des titres diminué de la trésorerie apportée. Les autres flux ne tiennent compte que des mouvements depuis la date d'acquisition de la société. 22 NOTE 3 - Périmètre de consolidation Les comptes consolidés du Groupe regroupent les comptes de la société mère et des filiales dans lesquelles la société mère exerce directement un contrôle exclusif ou une influence notable. Les sociétés intégrées dans le périmètre de consolidation sont les suivantes : Nom SIREN ou Siège social Taux de Taux Méthode de équivalent contrôle d'intérêt consolidation Cerinnov Group SA 419 772 181 Limoges Mère Mère IG Cerinnov SAS 395 045 305 Limoges 100% 100% IG Cerinnov LTD 02993927 Stoke-on-Trent 100% 100% IG Cerinnov INC 46-3983942 Golden 90% 90% IG Wistra Cerinnov GMBH 217 5798 0886 Cologne 100% 100% IG Ceramifor LDA 509 600 875 Leiria 100% 100% IG Isostock LDA 510 387 705 Leiria 100% 100% IG Cristallerie de Saint Paul 314 989 880 Condat sur 100% 100% IG SAS Vienne Il n'y a pas de mouvement de périmètre sur le semestre. 23 NOTES ANNEXES AUX POSTES DE L'ACTIF NOTE 4 - Immobilisations incorporelles Les mouvements de l'exercice concernant les immobilisations incorporelles se présentent comme suit : VARIATION DES VALEURS BRUTES 31-déc.-19 Acquisition Diminution Var. Autres 30-juin-20 périmètre En milliers d'euros Frais de recherche & développement............. 3 526 - - - - 3 526 Concessions, brevets & droits similaires........ 238 - (3) - 0 235 Fonds commercial............................................. - - - - - - Immobilisations incorporelles en cours.......... 2 071 455 - - - 2 526 Autres immobilisations incorporelles............. 74 - - - 0 74 Total valeurs brutes 5 909 455 (3) - 0 6 361 VARIATION DES AMORTISSEMENTS 31-déc.-19 Dotations Reprises Var. Autres 30-juin-20 périmètre En milliers d'euros Amt/Prov. frais de rech. & développ.............. (860) (209) - - - (1 069) Amt/Prov. conc, brevets & dts similaires....... (188) (15) 3 - (0) (200) Amt/Prov. fonds commercial........................... - - - - - - Amt/Prov. autres immos incorp...................... (22) (7) - - (0) (29) Total amortissements (1 070) (231) 3 - (0) (1 299) Immobilisations incorporelles 4 839 224 - - 0 5 062 Comme indiqué dans la note 2.3.3 les fonds de commerce ont été reclassés en écart d'acquisition selon le détail suivant : - CERINNOV SAS 623K€ - WISTRA CERINNOV GMBH 245K€ Les frais de recherche et développement correspondent notamment : Au projet ANVAR METAL pour 306 K€ activé en 2003 et amorti sur 5 ans

Au projet CERINJECT pour 379 K€ amorti sur 5 ans à compter du 01/07/2016 24 Au projet FASIL pour 636 K€ amorti sur 9 ans à compter du 01/07/2017

Au projet CERAGRAD pour 294 K€ amorti sur 5 ans à compter du 01/01/2019

294 K€ amorti sur 5 ans à compter du 01/01/2019 Au projet FE2E pour 273K€ amorti sur 9 ans à compter du 01/10/2019

Au projet TECHNOLOGIE TT pour 892 K€ amorti sur 9 ans à compter du 01/10/2019

Au projet ROBOTCAM pour 346 K€ amorti sur 9 ans à compter du 01/10/2019

amorti sur 9 ans à compter du 01/10/2019 Au projet OPTION CSP pour 399 K€ amorti sur 9 ans à compter du 01/10/2019 Les immobilisations incorporelles en cours correspondent notamment : Au projet CER e FACTORY pour 310 K€. Ce projet a débuté en 2017 et a pour objet la fabrication additive et l'impression 3D

Au projet SUPPORTAGE HT pour 436 K€. Ce projet a débuté en 2017 et a pour objet la fabrication d'un four haute température (>1600°C).

Au projet PUNCHI pour 193 K€. Ce projet FUI a débuté en 2017 et a pour objet le développement d'une nouvelle offre de fabrication de céramique par usinage en cru de barres (technique du décolletage appliqué aux céramiques). Cerinnov est en charge de la réalisation de la partie machine (hard et soft).

Au projet transformation numérique pour 696 K€.

Au projet Usine 4.0 pour 279 K€ En 2020, les frais de recherche et développement comptabilisés en charges s'élèvent à 743 K€. 25 NOTE 5 - Ecarts d'acquisition Les écarts d'acquisition se présentent comme suit : VARIATION DES VALEURS BRUTES 31-déc.-19 Acquisition Diminution Var. périmètre Autres 30-juin-20 En milliers d'euros Ecart d'acquisition........................................ 5 054 - - - - 5 054 Ecart d'acquisition 5 054 - - - - 5 054 VARIATION DES AMORTISSEMENTS 31-déc.-19 Dotations Reprises Var. périmètre Autres 30-juin-20 En milliers d'euros Amt/Pertes val. écart d'acquisition............ (2 307) (188) - - - (2 495) Total amortissements (2 307) (188) - - - (2 495) Ecarts d'acquisition 2 747 (188) - - - 2 559 Compte tenu de leur nature, les écarts d'acquisition sont amortis linéairement sur une durée de 10 ans. Détail des écarts d'acquisition actifs : ECARTS D'ACQUISITION ACTIFS 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Valeur brute Amortissement Valeur nette Valeur nette CERINNOV LDA.............................................. 1 989 (696) 1 292 1 392 CERINNOV SAS.............................................. 1 254 (1 164) 90 105 CERINNOV LTD............................................... 92 (92) 0 0 CRISTALLERIE DE SAINT PAUL...................... 1 473 (297) 1 176 1 250 WISTRA CERINNOV GMBH........................... 245 (245) - - Ecarts d'acquisition 5 054 (2 495) 2 559 2 747 Au cours de l'année 2008, la société CERINNOV GROUP a acquis 100% des titres de la SA CERINNOV HOLDING, qui détenait elle-même 99.98% de la SA ELMECERAM. La valeur d'acquisition de ces titres s'élevait alors à 1 100 K€ et la quote-part de situation nette acquise à 469 K€ (sur la base des comptes clos au 31 décembre 2007). Cette opération a généré en consolidation la comptabilisation d'un écart d'acquisition positif de 631 K€ amorti sur 10 ans. 26 Toujours au cours de l'année 2008, la société CERINNOV GROUP a acquis 100% des titres de la société CERINNOV UK. La valeur d'acquisition de ces titres s'élevait alors à 1 € et la quote-part de situation nette acquise à (92) K€ (sur la base des comptes clos au 31 décembre 2007). Cette opération a généré en consolidation la comptabilisation d'un écart d'acquisition positif de 92 K€ intégralement déprécié. Enfin, la même année, la société CERINNOV GROUP a acquis 100% des titres de la société ELMECERAM USA INC. Cependant, cette société étant non significative et n'ayant plus d'activité depuis 2005, elle a été laissée en dehors du périmètre de consolidation. Aucun écart d'acquisition n'a donc été constaté. Au cours de l'année 2017, la société CERINNOV GROUP a acquis 100% des titres de la société CERAMIFOR pour 3 010 K€ auxquels s'ajoutent des frais d'acquisition de 98 K€. La situation nette retraitée acquise s'est élevée à 1 119K€. Cette opération a généré en consolidation la comptabilisation d'un écart d'acquisition positif de 1 989 K€ amorti sur 10 ans. Au cours de l'année 2018, la société CERINNOV GROUP a acquis 100% des titres de la société CRISTALLERIE DE SAINT PAUL pour 2 500 K€ auxquels s'ajoutent des frais d'acquisition de 52 K€. La situation nette retraitée acquise s'est élevée à 1 111K€. Cette opération a généré en consolidation la comptabilisation d'un écart d'acquisition positif de 1 470 K€ amorti sur 10 ans à compter du 01/07/2018. 27 NOTE 6 - Immobilisations corporelles Les mouvements de l'exercice concernant les immobilisations corporelles se présentent comme suit : VARIATION DES VALEURS BRUTES 31-déc.-19 Acquisition Cession Var. Autres 30-juin-20 périmètre En milliers d'euros Agencement terrains........................................ 107 - (3) - - 104 Constructions.................................................... 325 - (21) - - 304 Installations tech, matériel & outillage.......... 2 599 32 (67) - - 2 565 Autres immobilisations corporelles............... 1 260 4 (161) - 2 1 103 Immobilisations corporelles en cours............ 35 24 - - - 59 Total valeurs brutes 4 327 60 (252) - 2 4 136 Dont crédit-bail 341 341 VARIATION DES AMORTISSEMENTS 31-déc.-19 Dotations Reprises Var. Autres 30-juin-20 périmètre En milliers d'euros Amt/Prov. Agencement terrains.................... (75) (3) 3 - - (75) Amt/Prov. constructions................................. (215) (8) 21 - - (202) Amt/Prov install tech, matériel & outil......... (1 668) (136) 67 - - (1 738) Amt/Prov. autres immobilisations corp........ (833) (66) 137 - (2) (764) Total amortissements (2 791) (214) 227 - (2) (2 779) Dont crédit-bail (137) (24) (161) Immobilisations corporelles 1 536 (154) (25) - 0 1 357 Dont crédit-bail 204 (24) - - - 180 28 NOTE 7 - Immobilisations financières Les mouvements de l'exercice concernant les immobilisations financières se présentent comme suit : VARIATION DES VALEURS BRUTES 31-déc.-19 Acquisition Cession Var. Autres 30-juin-20 périmètre En milliers d'euros Autres créances ratt à des participations.................. 1 - - - - 1 Prêts, cautionnements et autres créances................ 120 1 (22) - 0 100 Total valeurs brutes 122 1 (22) - 0 101 VARIATION DES AMORTISSEMENTS 31-déc.-19 Dotations Reprises Var. Autres 30-juin-20 périmètre En milliers d'euros Prov. prêts, cautionnements et autres créances...... - - - - - - Total amortissements - - - - - - Immobilisations financières 122 1 (22) - 0 101 La ligne « Prêt, cautionnements et autres créances » correspond à des dépôts de garantie versés. Dans la continuité de l'introduction en bourse, la société a souscrit un contrat de liquidité. Au 30/06/2020, ce contrat de liquidité se répartit comme suit : Espèces: 5 709 €

Actions propres : 12 033 €. Ce montant a été porté en diminution des capitaux propres consolidés conformément au §271 du règlement CRC 2005-10. 29 NOTE 8 - Stocks et en-cours Le détail du poste « Stocks et en-cours » se présente comme suit : STOCKS ET EN-COURS 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Brut Provisions Net Net Stocks MP, fournitures et aut. appro.... 2 513 (208) 2 305 2 415 Stocks - en-cours de production............ 357 (163) 194 237 Stocks -pdts finis et intermédiaires....... 635 (98) 537 457 Total stocks et en-cours 3 505 (469) 3 036 3 108 Les stocks d'en-cours de production comprennent les machines en cours de réalisation valorisées au coût de production. 30 NOTE 9 - Créances d'exploitation et comptes de régularisation Les créances d'exploitation s'analysent comme suit : CREANCES D'EXPLOITATION 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Brut Provisions Net Net Clients et comptes rattachés...................... 5 575 (197) 5 377 8 830 Total Clients et comptes rattachés 5 575 (197) 5 377 8 830 Créances sur personnel & org. sociaux.... 33 33 6 Créances fiscales - hors IS.......................... 378 378 308 Impôts différés - actif..................................... 313 313 303 Etat, impôts sur les bénéfices........................ 1 188 1 188 939 Autres créances............................................... 332 332 262 Total Autres créances 2 244 - 2 244 1 818 Charges constatées d'avance 353 353 342 Comptes de régularisation 353 - 353 342 Total créances 8 172 (197) 7 974 10 990 Dont : - A moins d'un an 8 045 (197) 7 847 10 863 - A plus d'un an et moins de 5 ans 127 127 127 Les créances clients ont une échéance intégralement à moins d'un an et, au 30 juin 2020, la provision pour créances douteuses s'élève à 197 K€ représentant 3.53% des créances. Les créances fiscales hors IS correspondent principalement à la TVA. Les impôts différés correspondent d'une part aux impôts différés liés aux retraitements de consolidation (notamment retraitement de crédit-bail et différences temporaires liées aux indemnités de départ à la retraite) et d'autre part aux impôts différés liés à l'activation des déficits (cf. Note 25 - Impôts). Au 30 juin 2020, la créance de Crédit Impôt Recherche s'élève à 929 K€ dont 705 K€ correspondant au CIR 2019 perçu après le 30 juin 2020. 31 Au 30 juin 2020, le poste « Autres créances » correspondent principalement aux soldes de subventions à recevoir. NOTE 10 - Disponibilités Les montants et variations des postes constitutifs des valeurs mobilières et disponibilités sont les suivants : DISPONIBILITES 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Valeurs mobilières de placement................................................... - - Disponibilités....................................................................................... 3 260 2 289 Trésorerie active 3 260 2 289 Concours bancaires (trésorerie passive)........................................ 310 1 091 Trésorerie passive 310 1 091 Trésorerie nette 2 950 1 198 32 NOTES ANNEXES AUX POSTES DU PASSIF NOTE 11 - Capitaux propres Le capital s'élève à 870 K€ au 30/06/2020. Il est composé de 4 352 188 titres d'une valeur nominale de 0,2 euros. NOTE 12 - Intérêts minoritaires La variation des intérêts minoritaires s'analyse comme suit : En milliers d'euros Résultat de Autres Capitaux propres Réserves Ecarts de part des l'exercice Autres Total conversion minoritaires Situation en date du 01/01/2019 37 (25) (2) - (2) 10 Affectation résultat N-1.................................. (25) 25 - - - - Variation des taux de change......................... - - 1 - 1 1 Part des minoritaires dans le résultat........... - (15) - - - (15) Situation en date du 31/12/2019 12 (15) (1) - (1) (4) Affectation résultat N-1.................................. (15) 15 - - - - Variation des taux de change......................... - - 0 - 0 0 Part des minoritaires dans le résultat........... - (23) - - - (23) Situation en date du 30/06/2020 (3) (23) (1) - (1) (26) NOTE 13 - Provisions Le montant et les mouvements des différents comptes de provisions sont les suivants : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 31-déc.-19 Dotations Utilisations Reprises Variations de Autres 30-juin-20 périmètre En milliers d'euros Provisions pour charges..................................... 60 5 - - - - 65 Provisions pour pensions et retraites............... 311 26 (12) - - - 325 Provisions pour litiges........................................ - - - - - - - Autres provisions pour risques.......................... 196 56 (28) - - 0 224 Total des provisions pour risques et charges 568 86 (40) - - 0 614 33 Provisions pour pensions et retraites : L'engagement de retraite pour l'ensemble du Groupe est valorisé pour 325 K€ dans les comptes établis au 30 juin 2020. Les modalités d'évaluation retenues par la société sont similaires à celles prévues par la recommandation ANC n°2013-02 Les hypothèses de calcul retenues en matière d'évaluation des indemnités de départ à la retraite sont les suivantes : Application de la convention collective de la Métallurgie ;

Revalorisation des salaires : 1% ;

Taux d'actualisation : 0.74 % ;

Taux de rotation du personnel : faible ;

Taux de charges sociales : 40 % ;

Départ à l'initiative du salarié entre 60-62 ans ;

60-62 ans ; La table de mortalité utilisée est la table INSEE 2017

La méthode retenue pour le calcul est la méthode des unités de crédits projetées. 34 NOTE 14 - Avances remboursables Ces avances correspondent à des apports en trésorerie réalisées par des collectivités et sont remboursables selon un échéancier défini. Avance Avance Avance Conseil Avance Conseil Conseil Prêt 0% BPI Impression AVANCES REMBOURSABLES Régional OSEO Régional TOTAL Régional Presse ISO jet d'encre Projet Projet FASIL Croissance Croissance Cerinject + En milliers d'euros En-cours 01/01/2019 53 85 226 132 200 87 783 Souscription.............................. - Remboursement....................... (26) (29) (66) (29) (150) En-cours 31/12/2019 26 56 226 66 200 58 633 Souscription.............................. - Remboursement....................... - En-cours 30/06/2020 26 56 226 66 200 58 633 Echéancier des avances remboursables : ECHEANCIER DES AVANCES REMBOURSABLES 30-juin-20 N+1 N+2 à N+5 > N+5 En milliers d'euros Avances remboursables................................................. 633 149 258 226 Avances remboursables 633 149 258 226 35 NOTE 15 - Dettes financières Les dettes financières s'analysent comme suit : DETTES FINANCIERES 31-déc.-19 Augmentation Remb. Variations de 30-juin-20 Périmètre En milliers d'euros Emprunts obligataires..................................... - - - - - Emprunts auprès des établiss. de crédit....... 5 918 4 088 (277) - 9 729 Autres emprunts et dettes assimilés............ 119 - - - 119 Intérêts courus sur emprunts........................ 2 12 - - 14 Concours bancaires (trésorerie passive).... 1 091 - (781) - 310 Total Emprunts et dettes financières 7 130 4 100 (1 058) - 10 172 Dont crédit-bail 183 - (10) - 173 Le Groupe n'est pas soumis au respect de covenants bancaires. Echéancier des dettes financières : DETTES FINANCIERES 30-juin-20 N+1 N+2 à N+5 > N+5 En milliers d'euros Emprunts auprès établiss. de crédit............. 9 729 2 224 5 272 2 234 Dont Crédit-Bail.............................................. 173 51 122 Autres emprunts et dettes assimilés............ 119 4 115 - Intérêts courus sur emprunts........................ 14 14 - Concours bancaires (trésorerie passive).... 310 310 - - Total Emprunts et dettes financières 10 172 2 552 5 387 2 234 36 Dettes financières en taux et devises : L'ensemble des emprunts du Groupe ont été souscrits en euros. DETTES FINANCIERES 30-juin-20 Taux fixe Taux variable En milliers d'euros Emprunts auprès établiss. de crédit................. 9 729 9 715 15 Dont Crédit-Bail.................................................. 173 173 - Autres emprunts et dettes assimilées............. 119 119 - Intérêts courus sur emprunts........................... 14 14 - Concours bancaires (trésorerie passive).......... 310 310 - Total Emprunts et dettes financières 10 172 10 158 15 NOTE 16 - Dettes d'exploitation et autres comptes de régularisation Les dettes d'exploitation et autres comptes de régularisation s'analysent comme suit : DETTES D'EXPLOITATION 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Dettes fournisseurs................................................................................. 1 063 2 674 Fournisseurs et comptes rattachés 1 063 2 674 Dettes sociales......................................................................................... 612 514 Dettes fiscales........................................................................................... 239 161 Comptes courants groupe passifs ...................................................... 2 2 Autres dettes............................................................................................. 1 409 3 312 Total autres dettes 2 262 3 989 Produits constatés d'avance................................................................... 1 498 1 420 Comptes de régularisation 1 498 1 420 Dettes d'exploitation 4 823 8 083 Dont : - A moins d'un an 4 823 8 083 - A plus d'un an et moins de 5 ans - A plus de 5 ans 37 Les autres dettes correspondent essentiellement aux avances clients. Au 30 juin 2020, le poste « Produits constatés d'avance » correspond aux facturations client d'avance pour 388 K€ et aux subventions pour 1 110 K€ NOTE 17 - Engagements hors bilan ENGAGEMENTS DONNES 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Cautions bancaires ................................................................. 1 085 1 085 Nantissement fonds de commerce ........................................ 61 61 Nantissement comptes titres ................................................. 1 625 1 625 Nantissement comptes bancaires rémunérés .................... 1 006 1 180 Nantissement de matériel ...................................................... 226 226 Cautions de marché ................................................................. 99 668 Garantie sur engagement étranger ....................................... 5 5 Garantie en délégation de paiement .................................... - - Cession de créances (loi Dailly) ........................................... 550 550 Total Engagements donnés 4 656 5 400 ENGAGEMENTS RECUS 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Garantie BPI .............................................................................. 200 200 Caution personnelle ................................................................ - - Délégation d'assurance décès ............................................... - - Avals et cautions divers ......................................................... - - Total Engagements reçus 200 200 Dans le cadre de ses contrats export, le Groupe est amené à remettre à ses clients étrangers des garanties bancaires. Le Groupe a obtenu de ses partenaires bancaires l'émission de ces garanties pour un montant maximum de 3 500 K€ au 30 juin 2020. Ces garanties sont couvertes par une contre-garantie BPI. 38 Dans le cadre de ses contrats nationaux, le Groupe est amené à remettre à ses clients français des garanties bancaires. Le Groupe a obtenu de ses partenaires bancaires l'émission de ces garanties pour un montant maximum de 600 K€ au 31 décembre 2019. Ces garanties sont couvertes par une contre-garantie BPI. NOTES ANNEXES AUX POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT NOTE 18 - Information sectorielle Chiffre d'affaires : REPARTITION PAR NATURE 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Chiffre d'affaires consolidé.................................................... 3 857 7 151 Machines seules.................................................................................... 599 851 Solutions complètes............................................................................. 931 1 922 Thermal solution................................................................................... 1 383 3 327 Color solution........................................................................................ 944 1 051 Total par Nature 3 857 7 151 39 REPARTITION PAR MARCHES 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Chiffre d'affaires consolidé.................................................... 3 857 7 151 Arts de la table...................................................................................... 1 886 3 029 Céramique technique........................................................................... 714 1 898 Céramique sanitaire.............................................................................. 129 491 Métallurgie............................................................................................ 53 120 Aéronautique......................................................................................... 31 197 Luxe......................................................................................................... 12 25 Terre cuite.............................................................................................. 19 38 Autres..................................................................................................... 1 012 1 354 Total par Marchés 3 857 7 151 REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE (implantation des clients 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Chiffre d'affaires consolidé.................................................... 3 857 7 151 France..................................................................................................... 1 917 1 316 Europe (hors France)............................................................................ 1 264 3 217 Amériques.............................................................................................. 71 847 Asie......................................................................................................... 503 1 424 Afrique.................................................................................................... (48) 284 Australie................................................................................................. 1 Moyen Orient........................................................................................ 149 63 Total par Zone Géographique (implantation des clients) 3 857 7 151 40 Actif immobilisé : La répartition géographique de l'actif immobilisé est la suivante : REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE (implantation des filiales 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Actif immobilisé consolidé..................................................... 9 079 9 243 France..................................................................................................... 7 170 7 131 Europe (hors France)............................................................................ 1 907 2 092 Amériques.............................................................................................. 2 20 Total par Zone Géographique (implantation des filiales) 9 079 9 243 NOTE 19 - Autres produits d'exploitation AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Production stockée................................................................................... 38 (95) Subventions d'exploitation...................................................................... 305 577 Transfert de charges................................................................................. 43 33 Autres produits d'exploitation................................................................ 59 14 Total autres produits d'exploitation 445 529 Le poste « Subvention d'exploitation » comprend notamment les crédits d'impôt recherche requalifiés à hauteur de 234 K€ au 30 juin 2020. NOTE 20 - Autres charges d'exploitation AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Locations et charges locatives................................................................. (351) (515) Rémunération d'intermédiaires et honoraires...................................... (182) (218) Autres charges externes........................................................................... (692) (1 163) Total autres charges d'exploitation (1 224) (1 896) 41 NOTE 21 - Personnel et effectif EFFECTIF PAR CATEGORIE 30-juin-20 30-juin-19 Cadres..................................................................................................... 44 56 Agents de maîtrise et techniciens................................................... 38 36 Employés................................................................................................ 14 21 Ouvriers.................................................................................................. 21 23 Total effectif........................................................................ 117 136 Charges de personnel........................................................... (2 346) (3 492) NOTE 22 - Amortissements et provisions AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Dotations amortissements immobilisations incorporelles................. (224) (93) Dotations amortissements immobilisations corporelles..................... (221) (249) Dotations aux provisions sur actif circulant.......................................... (5) (14) Dotations aux provisions pour risques et charges................................ (82) (94) Dotations d'exploitation (531) (451) Reprises aux provisions sur actif circulant............................................. 0 - Reprises aux provisions pour risques et charges.................................. 40 63 Reprises d'exploitation 40 63 Total Net (491) (389) 42 NOTE 23 - Résultat financier Les principaux postes du résultat financier sont : RESULTAT FINANCIER 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Charges d'intérêts..................................................................................... (41) (47) Résultat sur change.................................................................................. 2 (5) Autres produits et charges financières.................................................. (31) (33) Dot / Rep sur provisions financières...................................................... (5) (5) Total Résultat Financier (75) (89) NOTE 24 - Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel comprend essentiellement les opérations suivantes : RESULTAT EXCEPTIONNEL 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Produits et charges nets sur exercices antérieurs................................ (1) 5 Dot / Rep sur provisions exceptionnelles.............................................. - Autres produits et charges exceptionnels............................................. (61) 5 Total Résultat Exceptionnel (62) 10 Le déficit exceptionnel au 30 juin 2020 correspond essentiellement à des provisions pour risques et indemnités de fin de contrat. NOTE 25 - Impôts La société CERINNOV GROUP est tête de groupe d'intégration fiscale comprenant la société et la filiale suivante : C ERINNOV SAS

ERINNOV C RISTALLERIE DE S AINT P AUL SAS Le taux d'impôt retenu est de 28% au 30 juin 2020. 43 VENTILATION DE LA CHARGE / PRODUIT D'IMPOT 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Impôt courant........................................................................................... (8) (8) Impôt différé.............................................................................................. 36 5 Total de l'impôt 28 (4) La charge d'impôt de l'exercice se décompose et se justifie de la manière suivante : PREUVE D'IMPOT 30-juin-20 30-juin-19 En milliers d'euros Résultat consolidé net d'impôt............................................................... (2 099) (1 048) Charge / Produit d'impôt......................................................................... (28) 4 Résultat consolidé avant impôt (2 127) (1 045) Taux d'impôt théorique............................................................................ 28.00% 28.00% Impôt théorique calculé........................................................................... (596) (292) Impacts.................................................................................. - Incidence des différences permanentes................................................. (22) (82) Incidence des amortissements sur incorporels et GW......................... (41) 3 Incidence des différences et variations de taux..................................... (40) (28) CICE et crédits d'impôts........................................................................... 63 125 Activiation de déficits / (non activation de déficit et limitation)........ (531) (285) Autres......................................................................................................... 4 (28) Total de l'impôt (28) 4 44 Les actifs nets d'impôts différés s'établissaient comme suit : VENTILATION DES IMPOTS DIFFERES 30-juin-20 31-déc.-19 En milliers d'euros Différences temporaires........................................................................... 104 97 Retraitements fiscaux et d'harmonisations........................................... 3 (1) Elimination résultats internes................................................................. 37 39 Activation (limitation) d'impôts différés................................................ 168 168 Total impôts différés nets 313 303 Actifs d'impôts différés............................................................................ 313 303 Passifs d'impôts différés.......................................................................... - - Total impôts différés nets 313 303 Au 30 juin 2020, le Groupe a comptabilisé 168 K€ d'impôt différé actif sur ses déficits fiscaux. Les déficits fiscaux non activés s'élèvent à 9 457 K€, soit un impôt différé actif latent de 2 480 K€ 45 Attachments Original document

